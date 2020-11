Rugby – Intermarché nouveau sponsor du TOP 14, va s’afficher sur les pelouses

Aujourd’hui, la Ligue Nationale de Rugby (LNR) a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec Intermarché. L’enseigne devient sponsor du TOP 14 et de la PRO D2 jusqu’en 2024.

Quelques jours après l’officialisation de sa prolongation avec la FFF jusqu’en 2028, Intermarché renforce sa présence auprès du public sportif en devenant Partenaire Officiel des deux championnats de rugby.

« Être désormais accompagné sur tous les terrains par un acteur engagé comme Intermarché est une très bonne nouvelle pour le rugby professionnel » souligne Emmanuel Eschalier, Directeur général de la Ligue Nationale de Rugby, dans un communiqué. « Dès le prochain Boxing Day, la Ligue Nationale de Rugby et Intermarché pourront unir leurs forces pour mettre en avant les valeurs de vivre ensemble qui leur sont chères ».

Dans le détail, Intermarché bénéficiera d’une visibilité sur les 30 terrains professionnels au cours des 433 matchs d’une saison de TOP 14 et de PRO D2, notamment les marquages pelouses d’en-but.

« Le rugby est l’un des sports collectifs les plus populaires en France et c’est le 2e sport le plus sponsorisé par nos chefs d’entreprise. Intermarché est en effet partenaire de nombreux clubs de rugby professionnels et amateurs » ajoute Thierry Cotillard, Président d’Intermarché et Netto.