Afin de satisfaire tous ses fans – surtout ceux qui n’ont pas pu avoir de billets pour Munich – le Paris Saint-Germain va diffuser la finale de Ligue des champions sur des écrans géants dans le Parc des Princes. Mais ça ne sera pas gratuit…

Ils n’iront pas à Munich, mais pourraient vivre une ambiance bouillante. Les supporters du Paris Saint-Germain, frustrés de ne pas avoir pu acheter de billet pour la finale de la Ligue des champions, auront tout de même l’occasion de vivre ce grand rendez-vous ensemble. Le club de la capitale a annoncé, ce mardi 20 mai, qu’il diffusera au Parc des Princes la rencontre face à l’Inter Milan, prévue le 31 mai prochain.

Dans un message adressé à ses abonnés, le PSG explique vouloir offrir une expérience inoubliable à ceux qui sont contraints de rester à Paris. Pour cela, une diffusion exceptionnelle sera organisée dans l’enceinte du club, avec plusieurs écrans géants installés directement sur la pelouse.

Des places à quel prix ?

L’objectif : recréer l’ambiance des grandes soirées européennes et permettre aux supporters de vibrer collectivement. Cette retransmission ne sera toutefois pas gratuite. Les places, d’abord proposées en priorité aux abonnés, sont mises en vente sur le site officiel du club. Les tarifs varient de 10 à 40 euros selon les catégories. Le billet le plus cher correspond à la catégorie Or, qui offre les meilleurs emplacements pour profiter de la soirée. D’autres places seront progressivement mises à disposition en fonction de la demande.

Lors de sa dernière (et seule) finale de Ligue des champions, en 2020 contre le Bayern Munich, Paris avait déjà mis en place une initiative similaire. Sauf qu’à cause de la pandémie, la jauge avait été limitée à 5 000 personnes.

En organisant de nouveau un événement comme celui-ci au Parc des Princes, le PSG permet à ses supporters de vivre la finale dans une atmosphère unique, au cœur de leur stade, théâtre d’exploits sur la scène européenne, cette année. Une belle alternative pour tous ceux qui n’ont pas la possibilité de se rendre à Munich, mais souhaitent soutenir leur équipe dans un cadre symbolique.

Lorsque Paris a mis en vente ses 18 000 places allouées par l’UEFA, les 35 000 abonnés du club n’ont pas réussi à tous s’en procurer. Certains se sont retrouvés sans billet malgré leur ancienneté. Nombreux se sont qui ont fait part de leur déception dans les médias. « Je me sens trahi », a par exemple confié un fan à nos confrères de RMC Sports.

Au Parc avant d’aller fête le titre sur les Champs ?

Et si le PSG défilait sur l’avenue des Champs-Élysées, le 1er juin, en cas de sacre ? C’est en tout cas ce que veut organiser le club. Selon Le Parisien, un plan a été présenté à la préfecture, lundi. Celles-ci ne seraient pas forcément en faveur d’un tel événement, craignant des débordements au cœur de la capitale, comme dans la nuit du 7 au 8 mai, après la qualification des Parisiens pour la finale.

