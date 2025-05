En 2025, le prize-money de Roland-Garros est en légère hausse (+5,21%) par rapport à l’édition précédente. Les vainqueurs repartiront de Paris avec un peu plus de 2,5 millions d’euros en poche.

Les organisateurs de Roland-Garros ont annoncé, mi-avril, le nouveau prize-money de l’édition à venir, qui se tiendra du dimanche 25 mai au dimanche 8 juin. Les qualifications se joueront, elles, à partir du lundi 19 mai.

Cette année, les joueurs toucheront un peu plus que l’an passé. Au total, la dotation a été augmentée de 5,21 %, passant de 53,48 à 56,35 millions d’euros. Dans le détail, les deux vainqueurs des tournois de simple vont empocher la somme de 2,55 millions. En 2024, Carlos Alcaraz et Iga Swiatek avaient tous les deux gagné 2,4 millions d’euros. Il s’agira donc d’un nouveau record de prize-money pour le Grand Chelem parisien.

Les top players ne seront pas les seuls gagnants dans l’affaire. Par exemple, une victoire au premier tour rapportera 78 000 euros aux joueurs, soit 5 000 euros de plus que l’an dernier. Même constat en qualifications : se défaire de son adversaire au premier tour va permettre de quitter la terre battue parisienne avec au moins 21 000 euros (+1 000 euros par rapport à 2024).

Le prize-money 2025 en détail

Tableau principal :

Vainqueur(e) : 2 550 000 €

Finaliste : 1 275 000 €

Demi-finaliste : 690 000 €

Quart-de-finaliste : 440 000 €

Huitième-de-finaliste : 265 000 €

Troisième tour : 168 000 €

Deuxième tour : 117 000 €

Premier tour : 78 000 €



Qualifications :

Troisième tour : 43 000 €

Deuxième tour : 29 500 €

Premier tour : 21 000 €

Cette hausse devrait plaire aux joueurs et joueuses. Selon L’Équipe, les membres du top 20 mondial avaient réclamé dans une lettre adressée aux organisateurs de tournois du Grand Chelem – Open d’Australie, Roland-Garros, Wimbledon et US Open – une augmentation de la dotation. Ces derniers estimaient ne pas être assez payés par rapport aux bénéfices réalisés par les tournois. À noter qu’en 2024, les revenus de Roland-Garros étaient estimés à 338 millions d’euros.

