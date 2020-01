Rugby : Kappa ressuscite le maillot vintage « éclairs rouges » du Stade Français (199€)

La semaine dernière, Kappa a dévoilé un maillot collector vintage du Stade Français. Une tenue portée par les joueurs lors du match de TOP 14 contre le Stade Toulousain dimanche dernier.

Inspiré des kits portés de 2002 à 2005, le maillot « Vintage Edition » à la couleur bleu roi est agrémenté des célèbres éclairs rouges imprimés sur la poitrine. « Le col Kappa, spécifique à la marque italienne, vient amener la touche finale à cette tunique qui n’a donc plus été portée depuis 15 ans maintenant. La tenue est complétée d’un short rouge et de chaussettes blanches pour respecter le look originel » précise la marque italienne qui est redevenue équipementier du club de la capitale cette saison.

Côté business, et puisque le rétro fait vendre, notamment dans le sport, ce maillot collector est évidemment en vente auprès du grand public au prix de 199€ (coffret incluant des photos d’archives). Au total, 200 exemplaires du maillot ont été produits par Kappa. Une quarantaine de pièces serait encore disponible à la boutique du stade Jean Bouin.