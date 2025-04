Running : Strava va faire l’acquisition de l’appli Runna

Complémentaires. Les solutions Strava et Runna sont tombées d’accord pour unir leurs forces au services des pratiquants de running.

Dans les faits, c’est Strava, 150 millions d’utilisateurs dans le monde, qui va racheter Runna, le spécialiste britannique des plans d’entrainement pour les coureurs. Lancée en mars 2022, Runna revendique plusieurs millions d’utilisateurs. Elle été finaliste du prix Apple de l’application de l’année en 2024.

« Après une année marquée par une accélération de notre innovation et une croissance sans précédent, le moment était venu d’explorer des synergies capables d’apporter encore plus de valeur à notre communauté. a course à pied connaît un essor mondial. Près d’un milliard de courses ont été enregistrées sur Strava en 2024. La mission de Runna, qui consiste à offrir à chaque coureur un plan personnalisé pour atteindre ses objectifs, s’inscrit parfaitement dans notre vision », explique Michael Martin, CEO de Strava.

Plus de 100 applications d’entraînement sont aujourd’hui connectées à l’API de Strava. Un service supplémentaire donc pour les utilisateurs de l’application devenue réseau social à part entière.