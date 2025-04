Zinédine Zidane, devient l’ambassadeur du Palace Merano

Le Palace Merano, pionner des spas médicaux en Italie officialise l’arrivée de Zinédine Zidane en tant qu’Ambassadeur. Une collaboration cohérente au vu de la relation des deux parties.



Le Palace Merano tout juste récompensé de deux prix majeurs dont le titre de « Best Global Spa Hôtel » décerné par The Luxury Spa Edit, se différencie une nouvelle fois par sa collaboration avec Zinédine Zidane. Une collaboration sincère, naturelle qui ne se résume pas seulement à profiter de l’image du français. Zinédine Zidane, icône du football mondial, légende de l’équipe de France, champion du monde en 1998, champion d’Europe en 2000, entraîneur multi-titré est un fin connaisseur et un client fidèle du Palace Merano depuis près de 30 ans. L’ex-international français y séjourne une semaine minimum, au moins deux fois par an, en famille ou avec ses amis.

Après une semaine passée au Palace Merano, je vais ressentir les effets pendant six mois, un an. explique Zinédine Zidane.





« Je viens au Palace Merano au moins deux fois par an pendant une semaine, 10 jours, en famille ou avec mes proches. À chaque fois que j’arrive ici, je suis dans un autre monde. Je recharge les batteries et j’ai l’impression d’être une autre personne quinze jours après. Le point fort du Palace Merano, c’est la squad, l’équipe. Elle s’est occupée de ma santé. C’est une équipe extraordinaire qui me suit depuis 30 ans. Le Palace m’a permis cette régularité au plus haut niveau, d’être bien dans mon corps, bien dans ma tête, de me sentir fort. Après une semaine passée au Palace Merano, je vais ressentir les effets pendant six mois, un an. Si je devais résumer le Palace Merano en trois mots, je dirais : l’équipe – parce que c’est le plus important – le bien-être, et puis la nature, parce que l’environnement est fantastique. » explique Zinédine Zidane.

Un choix d’ambassadeur cohérent au vu de l’implication du champion du monde avant même l’imagination de cette collaboration. Par son parcours exceptionnel et sa sagesse, Zinédine Zidane est respecté bien au-delà du sport. Il reste l’un des rares sportifs à susciter autant d’admiration de toutes les générations, passionnées ou non par le football. Zinédine Zidane s’engage avec exigence et discernement, en partageant son regard, ses précieux conseils et son expérience au Palace Merano. Il accompagnera également le premier spa médical d’Italie dans le développement de nouveaux programmes et initiatives bien-être. Le français incarnera et portera donc spontanément les valeurs de la méthode Revital et du Palace Merano.

Une implication qui ne consiste pas uniquement à être un client fidèle, la légende française est engagée dans la co-création et dans le développement des projets de l’entreprise, en donnant son avis et en participant aux tests exclusifs de nouveaux programmes tels que le Sport Recovery Lab. Stefano Plotegher, CEO du Palace Merano a indiqué « Au fil des ans, Zinédine Zidane n’a cessé de nous apporter spontanément ses conseils et ses idées pour innover et personnaliser notre méthode ». Zinédine Zidane correspond donc à l’ambassadeur parfait pour le Palace Merano.

Zinédine Zidane l’ambassadeur parfait

Lors de ses séjours au Palace Merano, le français possède sa propre routine où il suit rigoureusement le programme Revital Detox : ses journées commencent tôt par des examens médicaux, des consultations avec les naturopathes et les diététiciens et se poursuivent par des séances d’hydro-fangothérapie et de massages avec sa masseuse attitrée, qui reste son moment préféré. Il garde généralement ses après-midi libres pour se détendre et profiter de Merano et de ses environs. Zidane particulièrement mordu de l’écosystème du premier spa médical d’Italie, par sa méthode unique, sa personnalisation sur mesure et le calme, ainsi que la beauté des jardins environnants. On peut imaginer que cette collaboration, pourrait inciter de nombreux athlètes et autres personnes avides de bien-être à suivre les programmes de Palace Merano.