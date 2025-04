Panzani rejoint le Tour de France en tant que fournisseur officiel

Plébiscitée par les spectateurs lors de sa participation aux animations du Tour de France 2024, la marque Panzani renforce son engagement et rejoint dès cette année pour deux ans le peloton du Tour de France en tant que fournisseur officiel.

Fidèle à ses racines, Panzani utilise exclusivement du blé 100% français, provenant de filières agricoles partenaires, pour ses pâtes fabriquées dans ses usines françaises*. Ce blé est cultivé par près de 3 000 agriculteurs répartis dans plusieurs régions, dont le Centre, le Sud-Est et le Sud-Ouest, des territoires qui seront traversés par le Tour de France 2025.

En s’associant au Tour de France, Panzani met en lumière ce savoir-faire, du champ à l’assiette, et rappelle que derrière chaque paquet de pâtes Panzani se cache un véritable lien avec les territoires*.

Ce partenariat incarne aussi une ambition plus large : faire rayonner une alimentation fondée sur des ingrédients de qualité, un savoir-faire français, et une innovation constante au service du goût et du plaisir.

À partir du 5 juillet, Panzani déploiera un dispositif événementiel d’envergure sur toutes les étapes du Tour de France. La marque sera présente au sein de la Caravane publicitaire avec cinq véhicules habillés aux couleurs de Panzani. Des sachets de la nouvelle gamme de pâtes premium Fermes & Généreuses seront distribués, ainsi que des cadeaux, dont des bandanas collectors, mais aussi des objets utiles du quotidien : maniques, clips pour sachets de pâtes et jetons de caddie.

Par ailleurs, l’emblématique foodtruck Panzani fera escale dans chaque ville d’arrivée pour proposer des animations, des dégustations gratuites et faire découvrir les nouveautés de la marque.

Pour renforcer l’impact de cette opération, Panzani déploiera un dispositif massif de visibilité en magasins dès le mois de mai. Les consommateurs pourront ainsi retrouver en rayons des paquets en édition limitée spéciale Tour de France, et participer à l’une des nombreuses animations déployées en points de ventes sur les mois de mai, juin et juillet, pour tenter de gagner des invitations sur la Grande Boucle.

Albert Mathieu, Président de Panzani :

«Plus qu’un simple partenariat, être fournisseur officiel du Tour de France est pour nous l’occasion de valoriser notre ancrage territorial et notre savoir-faire. À travers cet événement, nous réaffirmons notre soutien à la filière blé français tout en partageant avec les Français la qualité de nos produits et notre passion du goût.»

Julien Goupil, Directeur médias et partenariats d’A.S.O. :

« Nous sommes heureux d’accueillir Panzani en tant que fournisseur officiel du Tour de France. Cette marque emblématique du patrimoine culinaire français partage notre attachement aux territoires, à la convivialité et à l’excellence. En tant que marque leader des pâtes, un aliment essentiel pour les sportifs, cette collaboration s’inscrit pleinement dans l’esprit du Tour : proche des gens, ancrée dans les régions, tournée vers le plaisir du partage et soutenant les athlètes dans leurs performances. »