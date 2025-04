HYROX transforme Paris en capitale du fitness avec Fitness Park en sponsor officiel

Jean-Philippe Ferrier : Nous sommes partenaires de Hyrox depuis ses débuts en France, car nous croyons profondément au mouvement depuis que nous l’avons observé outre frontière. Ce partenariat s’inscrit parfaitement dans notre mission : démocratiser les tendances fitness en les rendant accessibles au plus grand nombre. Nous avions déjà dans nos clubs des espaces crosstraining adaptés à ce type de pratique, il nous a donc paru naturel de nous associer à Hyrox et de pousser l’expérience jusque dans nos clubs pour se préparer.

Grâce à ce partenariat, nous avons donc renforcé notre offre en proposant des zones d’entraînement libre accès avec du matériel de qualité, mais aussi des cours spécifiques dans nos Burning Park, permettant un accompagnement coaché en petits groupes. En termes d’image et de notoriété, cela nous positionne comme une marque à la pointe des nouvelles pratiques sportives, connectée aux attentes de ses adhérents et de la communauté fitness. Nous avons même décidé d’être sponsor titre de l’édition Parisienne qui s’appelle depuis 2023 le FITNESS PARK HYROX PARIS

Plus de 10% des inscrits à la dernière édition Hyrox Grand Palais sont des adhérents Fitness Park. Jean-Philippe Ferrier. Directeur Marketing & Communication

SBB : Quelles sont les conditions de ce partenariat ?

J-P F : Pour garantir une expérience Hyrox optimale, nous nous engageons à équiper tous nos clubs partenaires avec les installations adéquates. Ce partenariat repose également sur un accord de licence pour l’usage de la marque Hyrox et de ses formats de cours. Tous nos coachs intervenant dans le cadre de ce partenariat sont spécifiquement formés aux standards Hyrox, afin d’assurer un encadrement de qualité.

SBB : Avez-vous des chiffres à partager sur l’impact de ce partenariat ?

J-P F : Les premiers retours sont très positifs : plus de 10% des inscrits à la dernière édition Hyrox Grand Palais sont des adhérents Fitness Park (source : volume de code promo utilisé à l’inscription). Ce chiffre illustre à la fois l’engagement de nos membres et la pertinence de cette collaboration. Par ailleurs, 100% de nos nouveaux clubs ouvrent désormais avec une Hyrox Zone dans nos espaces cross training ou Burning Park signe fort de l’importance que nous accordons à ce partenariat.

SBB : Ce partenariat avec Hyrox s’inscrit-il dans une stratégie plus large de sponsoring sportif ? Envisagez-vous d’autres collaborations similaires ?

J-P F : Oui, tout à fait. Ce partenariat avec Hyrox s’inscrit dans une démarche plus globale de soutien aux d’événements sportifs qui résonnent avec notre communauté. Nous avons déjà collaboré avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et sommes actuellement partenaires de Red Bull 400 à Courchevel. Si d’autres événements ou formats font sens pour notre communauté, nous restons ouverts à de nouvelles collaborations. L’enjeu reste le même : permettre à nos adhérents de vivre pleinement leur passion du sport, tout en renforçant la visibilité de Fitness Park auprès d’un public engagé et ultra captif.