Sport en France, la chaîne gratuite dédiée à tous les sports, officialise un partenariat avec l’Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM) pour la diffusion exclusive du pentathlon moderne en France lors des saisons 2025 et 2026.

Le Pentathlon Moderne, créé par Pierre de Coubertin, est une discipline olympique unique combinant cinq épreuves : escrime, natation, course de laser-run (tir et course combinés) et parcours d’obstacles (nouvelle épreuve introduite en 2025). Ce sport met en avant la polyvalence des athlètes et leur capacité à s’adapter à des défis variés.

Ce projet est réalisé en partenariat avec la Fédération Française de Pentathlon Moderne (FFPM), présidée par Joël Bouzou. Cette collaboration vise à renforcer la visibilité du Pentathlon Moderne auprès du public français et à soutenir les athlètes nationaux tels que Jean-Baptiste Mourcia (finaliste olympique – Paris 2024), Valentin Belaud, Mathis Rochat, Léo Bories et Ugo Fleurot, qui figurent parmi les meilleurs pentathlètes mondiaux, mais également chez les femmes : Rebecca Castaudi (double championne du Monde Junior), Coline Flavin ou Louison Cazaly qui brillent régulièrement sur le plan mondial.

Calendrier prévisionnel des compétitions diffusées