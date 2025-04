À l’occasion d’un match choc pour la D1 Arkema, entre l’Olympique Lyonnais et le Paris FC, Kleber, le partenaire de l’OL féminin ont offert une expérience unique aux supporters lyonnais. L’opération Dog Day Kleber permet aux spectateurs de venir accompagner de leur chien et de profiter de trois places offertes, en tribune adaptée.

Alors que le football féminin a toujours autant de difficulté à attirer le public au stade, Kleber, le partenaire de l’OL Féminin tente une expérience originale et inédite pour séduire un public plus large. À l’occasion de la rencontre OL Féminin/ Paris FC, ce samedi 12 avril 2025, les tribunes du Groupama Stadium ont exceptionnellement ouvert leurs portes aux supporters accompagnés de leur chien.

C’est l’idée du club lyonnais avec son partenaire Kleber, une marque de pneu qui a pour mascotte un boxer. Une tribune dédiée spécialement aux spectateurs avec leur chien, sécurisée par des vétérinaires, des contrôles vaccins et des aménagements spécifiques pour un cadre professionnel et bienveillant. Trois places gratuites offertes, une pour le propriétaire du chien, une pour le chien et une pour un proche. La rencontre intitulée le match de Wouf, faisant référence à un match inoubliable pour le supporter comme pour le chien.

Emmener son chien au stade à Lyon, une première en France ! L’OL féminin et son partenaire Kleber ont organisé le « match de Wouf » ce samedi 12 avril. L’initiative, unique en France, autorisait les propriétaires à emmener leur chien au stade pour le match OL-Paris FC. pic.twitter.com/e8r325qKk8 — Le Progrès (@Le_Progres) April 14, 2025

Cette expérience s’inscrit dans l’esprit du partenariat entre Kleber et l’OL Féminin basée sur la confiance en leurs pneus. Kristine Feddersen, directrice marketing chez Kleber a déclaré : « La confiance en toutes saisons, c’est notre promesse chez Kleber. Avec le Match de Wouf, nous la faisons vivre autrement : sur le terrain, en tribune, et même aux côtés de ceux qui nous accompagnent fidèlement au quotidien. Une expérience inédite qui reflète les valeurs que nous partageons avec l’OL Féminin : proximité, performance… et une confiance qui ne fait jamais défaut ».

Cette initiative ne se résume pas uniquement à voir le match en compagnie de son chien. Kleber et l’OL Féminin donnaient rendez-vous dès 18h30, le 12 avril 2025 pour un stand Kleber sur le parvis du Groupama Stadium avec de nombreuses activités. Des animations ludiques et des lots à gagner assuraient une ambiance conviviale pour tout âge et toute race de chien. Un jeu concours était aussi disponible sur les réseaux sociaux pour remporter des cadeaux signés Kleber et OL. Pour participer il fallait simplement partager une photo de soi et de son chien dans le stade, pendant le match ou même pour les téléspectateurs devant la télévision, en mode supporters. Et pour garantir une satisfaction totale, les fans accompagnés de leur chien ont été accueillis par des surprises exclusives signées Kleber.

Les retombées de l’opération « match de Wouf »

Une centaine de supporters accompagnés de leur chien ont assisté au match depuis la tribune adaptée. Une expérience originale pour attirer de nouveaux supporters aux stades qui a connu un franc succès. Ce soir-là, 4 500 supporters étaient présents et ont vu le match se clôturer sur le score de 2 partout.