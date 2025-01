Running : Under Armour dévoile l'Under Armour Infinite Elite 2

La nouvelle chaussure de running de la marque, Under Armour, a fait l’objet d’un test grandeur nature à Dubaï avec une sélection d’athlètes et de créateurs de contenus.

50 coureurs ont testé l’UA Infinite Elite 2, durant trois jours, aux Emirats arabes unis. Ces derniers les ont mis à l’épreuve lors de trois expériences de course différentes : une course d’essai dans l’emblématique marina de Dubaï, une autre sur la plage de Kite Beach, et enfin, une longue course dans le désert. De quoi mettre évidence plusieurs changements et améliorations significatifs par rapport à l’UA Infinite Elite, première du nom

une mousse HOVR+ plus souple sous le pied pour une expérience de course améliorée.

des matériaux plus fins qui offrent une nette réduction du poids global.

une tige en mesh technique légère et respirante

La marque iconique avait également invité le coureur de demi-fond britanno-australien, Adam Frogg , qui concourt principalement sur 1 500 mètres, le mile et le 3 000 mètres. Et l’intéressé s’est montré particulièrement convaincu par cette nouvelle pépite d’UA :

« C’était un véritable plaisir de courir à Dubaï avec ces chaussures. Elles sont parfaites pour mes longues courses et m’offrent cette sensation de facilité pour aller plus loin et accumuler les kilomètres dans le cadre de mon programme d’entraînement. »

Pour information, les UA Infinite Elite 2 sont disponibles dans le monde entier, en versions homme et femme. D’autres modèles de la collection UA Infinite, dont l’Infinite Mega et l’Infinite Pro 2, sont également disponibles dans le monde entier sur UA.com et chez certains partenaires.

Prix : 160 €

Stack : 36mm (talon), 28mm (avant-pied)

Drop : 8mm

Poids : 290g (homme), 238g (femme)