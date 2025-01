Diffuseur officiel de la NBA en France depuis 2012, beIN SPORTS diffusera la quatrième édition des NBA Paris Games. L’Accor Arena de Paris accueillera pour l’occasion une double confrontation électrique entre les San Antonio Spurs de la star française, Victor Wembanyama, et les Indiana Pacers, finalistes à l’Est lors des derniers play-offs.

À l’occasion des NBA Paris Games 2025, l’émission NBA EXTRA sera délocalisée à l’Accor Arena les mercredi 22, jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 janvier. L’occasion pour BeIN SPORTS de mettre en place une couverture exceptionnelle pour un évènement exceptionnel.

Toute l’équipe NBA Extra sera présente pour faire vivre aux abonnés ces deux rencontres exceptionnelles : Mary PATRUX, Rémi REVERCHON, Xavier VAUTION et les consultants Jacques MONCLAR, Audrey SAURET, Chris SINGLETON et Frédéric WEIS. Nouvel ambassadeur de la chaine, Nikola KARABATIC, légende du sport français, sera aux côtés de la Team NBA Extra ce jeudi 23 janvier. Mary PATRUX sera à la présentation de ces soirées. Xavier VAUTION et Jacques MONCLAR seront au commentaire des deux rencontres. Rémi REVERCHON recueillera les réactions des joueurs et des personnalités présentes dans la salle.