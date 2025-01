Gedibois – groupement de distributeurs indépendants de bois et produits dérivés – et la Ligue Nationale de Basket (LNB) prolongent leur partenariat officiel jusqu’en 2028.

Quand Gedibois a décidé de s’associer à la LNB il y a deux ans, c’était bien plus qu’un simple contrat de partenariat. C’était une véritable volonté pour l’enseigne nationale de démontrer son attachement à un sport collectif, fédérateur et porteur de valeurs fortes. Avec 36 clubs répartis dans toute la France et près de 60 points de vente Gedibois, cette collaboration fait logiquement écho à un vrai maillage territorial.

De la panneautique LED en bord de terrain, au logo sur les parquets, Gedibois continuera donc à être un acteur incontournable des championnats de Betclic Elite et de Pro B. Mais aussi un digne représentant du Trophée LNB « Révélation du mois » récompensant les performances des joueurs les plus prometteurs de l’Hexagone, mettant de facto en avant la formation « à la française ».

Le basket français toujours plus bankable

Pour Frédéric Ondet, président du directoire Gedex-Gedibois, la satisfaction est donc totale : « Le groupement Gedicoop est fortement attaché aux valeurs du sport collectif qui reflètent le fonctionnement collaboratif de notre système coopératif. Nous sommes donc très heureux de prolonger ce partenariat (…) et d’associer notre dynamique à celle du basket-ball français dont les matchs ont battu des records d’affluence l’an dernier. Avec cette visibilité avantageuse, autour et sur les parquets lors des matchs de Betclic Elite et de Pro B, Gedibois valorise (…) son rayonnement national »

Du côté d’Alain Beral, président de la Ligue Nationale de Basket, l’écho est bien entendu le même : « La LNB est en pleine mutation, profitant d’une attractivité sans précédent. La reconduction de notre partenariat avec Gedibois s’inscrit pleinement dans cette dynamique au bénéfice de toutes les parties prenantes (…) Son accompagnement durable (…) nous permet de mettre encore plus en valeur le basket professionnel français. »