Les Spurs s’engagent avec Samba Digital sur le marché français

Alors que débutent les NBA Paris Games 2025, Samba Digital annonce une collaboration exclusive avec les Spurs de San Antonio.

L’agence de marketing sportif, Samba Digital, aura pour mission d’accroître et d’engager les communautés de fans français de la franchise US à travers une stratégie social media dédiée. Ce partenariat illustre la volonté des Spurs d’étendre leur aura à l’international et d’investir sur un marché européen particulièrement lucratif pour la NBA.

« C’est un honneur de collaborer avec les Spurs, une équipe emblématique qui a largement contribué à l’engouement des Français pour le basket et la NBA (…) Nous sommes impatients de les accompagner pour créer des connexions fortes avec le public français au cours de cette semaine historique, et pour les années à venir. » (Jean-Philippe Dubois, COO de Samba Digital)

Pour rappel, cette 4ème édition des NBA Paris Games sera le théâtre d’une double confrontation inédite entre les Indiana Pacers (5ème à l’Est) et les San Antonio Spurs (12ème à l’Ouest). L’occasion pour le public français de voir à l’œuvre Victor Wembanyama – star des Bleus et ancien joueur des Metropolitans 92 de Levallois-Perret – sous les couleurs de la franchise du Texas.