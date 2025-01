Carte Noire, propriété de Lavazza, et France Rugby ont officialisé leur collaboration pour une durée de trois ans.

Carte Noire bénéficiera ainsi d’une forte visibilité lors des matchs, événements médiatiques et sur les plateformes numériques associées aux équipes de France de rugby. Pour marquer le coup, la marque de café prévoit des opérations marketing régulières afin de faire vibrer ses consommateurs et les fans de rugby.

Des places seront à gagner pour les grands rendez-vous du Tournoi des Six Nations et de l’Autumn Nation au Stade de France. Mais ce n’est pas tout, Carte Noire mettra en jeu, en marge des matchs, des ballons et des maillots dédicacés via des activations digitales exclusives.

L’ovalie, un bel investissement marketing

Ce partenariat stratégique permet logiquement à Carte Noire de renforcer sa crédibilité et de toucher une audience élargie. Le monde de l’ovalie est en effet de plus en plus porteur dans l’Hexagone, attirant plus de 10 millions de téléspectateurs à chaque rencontre des Bleus.

Une donnée qui n’échappera pas au directeur général de la marque, Pietro Mazzà, pleinement sastisfait de cette nouvelle collaboration : « Pour la toute première fois dans l’histoire de Carte Noire, nous sommes heureux d’associer notre passion pour le café aux valeurs fortes d’un sport collectif emblématique. C’est pour nous, l’union de deux icones française qui célèbre la fierté de porter des valeurs communes », souligne ainsi l’intéressé.