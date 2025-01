La Formule E et la FIA introduisent la fonction « PIT BOOST »

Cette innovation entrera en scène en Arabie Saoudite, lors du du Jeddah E-Prix, épreuve de la saison 11 prévue les 14 et 15 février 2025.

La Formule E et la FIA annoncent le lancement du PIT BOOST, une nouvelle fonctionnalité introduite à mi-course, permettant une augmentation d’énergie de 10 % (soit 3,85 kWh) grâce à une recharge ultra-rapide de 600 kW effectuée en seulement 30 secondes dans la voie de stand. Ce dispositif est soumis à des protocoles stricts, limitant son utilisation à une seule voiture par équipe à la fois. De quoi redistribuer les cartes lors de la double manche du Jeddah E-Prix, troisième et quatrième « épisodes » de la saison 11 ?

Techniquement, le PIT BOOST permettra aux équipes de mesurer les avantages d’un regain d’énergie par rapport au risque de perdre leur position sur la piste lors d’un arrêt au stand. Ce dispositif est aussi un ambassadeur de la politique d’innovation que la FIA a instauré en Formule E via l’adoption des VE, tels que la vitesse et l’efficacité de la recharge.

« la Formule E est un modèle de réussite. »

« Après un vaste processus de tests et de simulations, nous sommes heureux de pouvoir enfin présenter au monde cette technologie qui change la donne. C’est l’un des ajouts les plus ambitieux et les plus importants, non seulement pour notre série, mais aussi pour le sport automobile moderne », s’est ainsi félicité Alberto Longo, cofondateur et directeur du Championnat de Formule E.

Avant de poursuivre : « Le PIT BOOST mettra les équipes et les pilotes au défi de prendre des décisions importantes sous une pression intense. Le potentiel de dépassements spectaculaires, de rebondissements inattendus et d’ingéniosité humaine fera monter l’excitation chez nos fans et mettra en évidence l’engagement incessant de la Formule E et de la FIA en faveur de l’innovation. En tant que série née pour améliorer le transfert de technologie de la piste de course à la route, la Formule E est un modèle de réussite. »