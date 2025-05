Speedo – considérée comme l’une des marques leaders dans le domaine des équipements de natation – officialise un nouveau partenariat stratégique avec le Cercle des Nageurs de Brest (CN Brest), renforçant ainsi son engagement auprès des clubs de natation français et des talents de demain.

Référence incontournable du Grand Ouest, le CN Brest s’illustre depuis de nombreuses années tant par ses résultats sportifs que par son investissement dans la formation et la promotion de la natation auprès du grand public. Le club se distingue par sa capacité à allier performance et ancrage local, avec une dynamique forte sur les bassins régionaux et nationaux.

Ce partenariat, effectif depuis 2025, s’inscrit dans la volonté du groupe australien de soutenir les clubs engagés dans le développement de la natation sur tout le territoire, en leur fournissant un accompagnement sur mesure, tant au niveau de l’équipement que de la visibilité.

En ce sens, le CN Brest bénéficiera d’un soutien technique pour ses athlètes, ainsi que d’actions de communication conjointes visant à valoriser son identité, ses événements et ses performances.

