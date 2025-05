Le Forte Village inaugure l’Académie d’escrime Valentina Vezzali

Le resort sarde Forte Village, célèbre pour ses académies sportives encadrées par des légendes, lance l’Académie d’escrime Valentina Vezzali, du 26 mai au 31 août.

Ouverte à tous, du débutant à l’expert, l’académie offre une opportunité unique de s’entraîner avec Valentina Vezzali, considérée comme la plus grande escrimeuse de l’histoire, forte de six médailles d’or olympiques, 16 titres mondiaux et une carrière exceptionnelle sur cinq JO consécutifs. Engagée pour l’éducation par le sport et l’égalité des genres, elle a également été Secrétaire d’État au Sport en Italie.

Les cours – dispensés au Sport Academy Center sous la direction de Valentina et d’instructeurs certifiés comme Stefano Pantano, ancien escrimeur médaillé et commentateur – incluent des sessions pour enfants (dès 6 ans, 2h/jour, lundi au vendredi) et des leçons privées pour adultes. Le programme mêle ainsi technique, exercices personnalisés et rencontres avec la championne. Chaque participant se verra remettre un kit officiel comprenant un t-shirt, des gants et un sac à dos personnalisé.

Forte Village Resort : le sport de haut niveau dans la peau

Forte Village Resort, situé sur la côte sud de la Sardaigne, est une destination sportive d’exception combinant bien-être, nature et infrastructures de pointe. Avec plus de 20 académies sportives, il propose des cours et programmes sur mesure encadrés par des champions comme Valentina Vezzali, donc, mais aussi Ettore Messina ou Pat Cash, couvrant tennis, football, escrime, cyclisme, basket, et plus.

Le resort accueille des compétitions internationales, comme le Challenge Forte Village Sardinia Triathlon et des tournois ITF, ayant révélé des talents tels que Jannik Sinner ou Casper Ruud. Son Performance Center, via la High Performance Method, optimise les performances et prévient les blessures grâce à une analyse biomécanique avancée..