HUMAN Immobilier renouvelle son engagement en faveur du sport amateur, en mobilisant 50 000 € au bénéfice des clubs pour soutenir celles et ceux qui font vivre le sport au quotidien.

À travers cette initiative – en partenariat avec la Fondation du Sport Français et du dispositif Soutiens Ton Club – le groupe souhaite valoriser l’effort, la passion et la résilience qui animent ces structures, parfois fragilisées financièrement, mais toujours déterminées à faire vivre la pratique sportive.

Pour cette deuxième saison du challenge, HUMAN Immobilier a souhaité renforcer l’aspect participatif et numérique du challenge. L’utilisation d’Instagram comme plateforme principale permet aux clubs de toucher un public large et de créer un véritable buzz autour de leur projet. Les vidéos les plus engageantes, qu’elles fassent rire, rêver ou vibrer, auront toutes leurs chances de se distinguer, à condition de respecter les critères d’originalité et de qualité.

De plus, cette saison met en lumière la diversité des disciplines sportives. Que votre club pratique le football, le rugby, le handball, le judo, le padel ou encore des sports moins médiatisés, toutes les associations ont leur place dans ce challenge. Cette inclusivité reflète l’engagement de HUMAN Immobilier à soutenir le sport sous toutes ses formes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par HUMAN SPORT (@humansport___)