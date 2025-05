Fuze Tea – la marque de thé glacé de The Coca-Cola Company – s’associe à Nils Boyer, jeune skipper talentueux, dans un partenariat exclusif alliant performance sportive et engagement sociétal. Ce soutien au voilier Inter-Generations : Fuze Tea s’étend de 2025 à 2027 pour les grandes courses au large, dont la Rolex Fastnet Race, qui fête son centenaire.

Au sein de cette association qui prône le « slow time », Fuze Tea s’engage pour la durabilité à travers la traçabilité et des emballages responsables, tandis qu’Inter-Generations Sailing combat l’isolement et la sédentarité en inspirant, par la voile, toutes les générations.

Un programme ambitieux

Ce partenariat s’inscrit dans le temps, pour les 3 prochaines saisons et pour plus de 25 courses mythiques. Nils Boyer et son Humphreys 27, Inter-Generations : Fuze Tea, participeront en effet en 2025 à plusieurs prestigieuses courses au large organisées par le Royal Ocean Racing Club (RORC), la Société Nautique de la Baie de Saint-Malo (SNBSM) et la Société Nautique de La Trinité-sur-Mer (SNT).

Ces courses offshore de niveau mondial mettront à l’épreuve la stratégie, la technique et la résistance de Nils Boyer et de son équipage. Parmi elles : l’Armen Race (28 mai 2025), la Morgan Cup Race (27 juin 2025), la Trinité-Cowes (6 Juillet 2025), la Cowes-Dinard (11 juillet 2025), la Rolex Fastnet Race (26 juillet 2025) et la Cherbourg Race (5 septembre 2025).

Des résultats immédiats

Et pour sa première course à bord de son nouveau voilier, Nils Boyer vient de remporter samedi dernier le Trophée Audi – Tour de Chausey, la première manche du Trophée Audi Saint-Malo Duo, une série de régates en double organisée par la Société Nautique de la Baie de Saint-Malo (SNBSM).