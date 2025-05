Com’Over, agence conseil & hub d’activations 360°, annonce l’intégration d’une partie des activités de l’agence Blanco Negro, fondée par Laurence Dacoury en 1994 et spécialisée dans les relations médias sport. Cette opération comprend également l’intégration de ses équipes.

Après 30 ans d’expérience sur des événements majeurs, dont douze Jeux olympiques, Laurence Dacoury se recentre en effet sur de nouveaux projets. En conséquence, Com’Over prendra le relais pour accompagner des clients prestigieux comme Asics, la Fédération Française d’Athlétisme, les Meetings Diamond League de Monaco, ou encore les Fédérations Françaises de Volley-ball et d’Escrime.

Jonas Lelouey et Mathilde d’Ax de Cessales, respectivement chez Blanco Negro depuis 9 et 4 ans, rejoignent ainsi le bureau parisien de Com’Over, renforçant son expertise en relations médias sportives. Cette intégration – qui représente 20 % de l’activité de Com’Over – marque une étape clé de son développement dans le sport, aux côtés de partenaires comme la NFL, le Vendée Globe, Puma, Lidl ou Beats by Dre.

La déclaration

« Avec mes associés, nous avons eu le plaisir de collaborer avec Laurence lors de nos premières années de carrière. Laurence est une grande professionnelle, reconnue dans le secteur, pour laquelle nous avons un profond respect. Nous sommes donc très fiers et heureux qu’elle nous accorde sa confiance pour assurer la continuité de ses collaborations avec ces clients prestigieux de l’industrie du sport, tout en intégrant au mieux ses équipes au sein de Com’Over. » (David Drahy, Fondateur et Directeur Associé de Com’Over)

A lire aussi : Omnicom Media Group nomme Matthieu Caste et Charline Koster à la tête de Fuse France