Sponsoring – Crédit Agricole prolonge avec la Fédération Française de Judo

Partenaire majeur de la Fédération Française de Judo depuis 2017, le Crédit Agricole a officialisé la prolongation de son contrat.

« Le Crédit Agricole partage avec France Judo les valeurs de respect et de solidarité que véhicule le judo. Le renouvellement de notre partenariat est une évidence et nous sommes heureux de participer au développement de ce sport en le faisant rayonner auprès du plus grand nombre, sur l’ensemble de nos territoires » explique Philippe Brassac, Directeur général de Crédit Agricole S.A., dans un communiqué.