Sponsoring – Procter & Gamble (P&G) et Atos prolongent avec le Comité International Olympique (CIO)

Malgré les incertitudes actuelles liées à la crise sanitaire mondiale, le Comité International Olympique (CIO) a renouvelé ces derniers jours deux contrats de partenariats majeurs avec Procter & Gamble et Atos.

P&G partenaire jusqu’en 2028

Concernant Procter & Gamble, le partenariat mondial a été prolongé jusqu’en 2028 et les Jeux Olympiques de Los Angeles. Pour la première fois, P&G a également obtenu des droits de marketing mondiaux pour le Comité International Paralympique (IPC) et les Jeux Paralympiques.

« En tant que partenaire TOP du CIO depuis 10 ans, nous sommes extrêmement fiers du travail que nous avons accompli ensemble », a déclaré Marc Pritchard, chef de la marque P&G, dans un communiqué. « Dans l’esprit du Mouvement olympique, nous prenons un engagement commun à travers notre partenariat pour créer un changement positif dans le monde dans les domaines de l’égalité et de l’inclusion, de la durabilité environnementale et de l’impact communautaire. Nous utiliserons les quatre prochaines éditions des Jeux comme des jalons pour mesurer les progrès accomplis et laisser un héritage significatif ».

Dans le cadre de cet accord, P&G lancera le fonds « Athletes for Good », une initiative commune de P&G, du CIO et de l’IPC qui accordera des subventions aux causes défendues par des athlètes et des espoirs des Jeux Olympiques et Paralympiques pour promouvoir un travail important avec des valeurs citoyennes fondamentales communes. Avec « The Measure of Greatness » (La mesure de la grandeur), P&G mettra également en lumière les histoires d’athlètes et d’espoirs olympiques et paralympiques du monde entier qui s’engagent à prendre des mesures significatives en faveur de leurs communautés en 2020.

Atos partenaire jusqu’en 2024

BON PLAN : Pour vous abonner aux chaînes Canal+, beIN SPORTS, Eurosport... au meilleur tarif, rendez-vous ici puis cliquez sur l'onglet "offres"

De son côté, Atos prolonge son partenariat TOP avec le CIO jusqu’en 2024, « afin, d’une part, de continuer à soutenir la transformation numérique des Jeux Olympiques en tant que principal intégrateur technologique et, d’autre part, de remplir son rôle dans la sécurisation de l’infrastructure informatique des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 et des Jeux Olympiques de Paris 2024. »

Atos est l’un des principaux fournisseurs de technologie de l’information pour le Mouvement olympique depuis 1989, date à laquelle l’entreprise a commencé à fournir des services au comité d’organisation des Jeux Olympiques de Barcelone 1992. Atos est devenu partenaire mondial du Mouvement olympique pour la technologie de l’information en 2001.