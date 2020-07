NHL – UBS s’offre le Naming de la future salle des New York Islanders qui s’appellera UBS ARENA

Hier, la banque suisse UBS a officialisé un contrat de Naming de 20 ans avec la future Arena de la franchise NHL des New York Islanders. Une salle évidemment multifonctionnelle qui pourrait accueillir plus de 150 évènements majeurs chaque année.

La future salle construite à l’Hippodrome de Belmont Park (à l’Est du Queens), pourrait accueillir les Islanders dès la saison 2021-2022. Le projet, soutenu par Oak View Group, les New York Islanders et Sterling Project Development, a un coût global estimé à 1,5 milliard de dollars.

BON PLAN : Pour vous abonner aux chaînes Canal+, beIN SPORTS, Eurosport... au meilleur tarif, rendez-vous ici puis cliquez sur l'onglet "offres"

Selon le Sports Business Journal, le montant du Naming est évalué entre 17,5 et 18 millions de dollars par an en moyenne. Au total sur la durée du contrat, le montant pourrait grimper à quelques 400 millions de dollars en fonction des primes liées aux performances de l’équipe NHL. Avec ce contrat de partenariat, UBS s’offre une forte visibilité sur le futur site ainsi qu’une large offre d’hospitalités.

Côté Fan Experience et technologie, l’UBS Arena promet le plus gros scoreboard de New York et une expérience sonore ultime. 8 bars avec vue sur la glace ou encore 2 terrasses ouvertes à l’ensemble des spectateurs seront également installées pour enrichir l’expérience match. Pour les VIP les plus chouchoutées, le « Spotlight Club » offrira des prestations haut de gamme avec notamment une vue sur le tunnel des joueurs.

La capacité de l’UBS Arena sera de 17 000 place en configuration New York Islanders et 19 000 places pour les concerts.