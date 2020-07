EA SPORTS mise sur Kylian Mbappé pour les jaquettes du prochain jeu vidéo FIFA 21

Hier, EA SPORTS a dévoilé l’identité de son futur ambassadeur pour le jeu vidéo FIFA 21. Ce sera Kylian Mbappé, l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Agé de 21 ans (22 ans le 20 décembre), Kylian Mbappé confirme par cette mise en avant sur la couverture de FIFA 21 son attrait marketing et son influence grandissante, légitimée évidemment par ses performances sportives.

Pour célébrer cette annonce, un écran géant à l’effigie de Kylian Mbappé sera visible à Paris. Une campagne d’affichage qui se déroulera du 23 au 30 juillet au 56 rue Coumartin dans le 9ème arrondissement de la capitale française.

« Comme la franchise FIFA a mis l’accent sur la nouvelle génération de joueurs, nous avons conscience que l’athlète en couverture doit véhiculer à la fois le futur de notre jeu et le futur du football dans son ensemble » commente Cam Weber, EVP et GM d’EA SPORTS, dans un communiqué. « Kylian représente tout ce que nous cherchons à apporter dans cette nouvelle expérience cette année, que ce soit via son engagement pour faire avancer la culture du football, ses collaborations sur les réseaux ou encore son implication totale pour amener son jeu encore au plus haut niveau. Nous sommes excités de nous associer avec Kylian pour faire avancer le sport le plus populaire au monde. »

Dans le détail, FIFA 21 proposera 3 jaquettes de FIFA 21 avec Mbappé, en fonction des versions (standard, Ultimate Edition, Champions Edition,…). Sur deux des jaquettes, l’international français porte les couleurs de son club actuel, le Paris Saint-Germain, club également sous contrat avec EA SPORTS. Sur la version Ultimate Edition, Mbappé est mis en avant dans une tenue sportswear et lifestyle de son équipementier Nike.

« Être sur la couverture de FIFA, c’est un rêve qui se réalise » ajoute Kylian Mbappé. « De mon passage de Bondy à Clairefontaine et à ma victoire en Coupe du Monde, c’est encore une grande étape. Je joue à FIFA depuis que je suis petit et je suis flatté de représenter une nouvelle génération de footballeurs et de rejoindre d’autres grands footballeurs avec qui je partage cet honneur. »

Cover Star ⭐️

Can’t wait to play this!

Proud to be the #FIFA21 cover star

Dream come true. @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/RGpStusWwH — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 22, 2020

Evolution des jaquettes du jeu vidéo FIFA depuis 2001

Thierry Henry, Ronaldinho, Rooney, Lionel Messi, Marco Reus, Cristiano Ronaldo, Eden Hazard… La liste des précédents joueurs sur la jaquette du célèbre jeu vidéo est plutôt impressionnante.