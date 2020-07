adidas dévoile le nouveau maillot domicile d’Arsenal pour la saison 2020-2021

Hier, adidas a dévoilé le kit domicile qui sera porté par les Gunners pour l’exercice 2020-2021.

Comme pour les Girondins de Bordeaux, c’est dans une série de photos prises dans leur stade qu’Arsenal met en scène son nouveau maillot domicile.

Pour ce nouveau maillot, la marque aux trois bandes souhaite rendre hommage à plusieurs générations de fans avec une référence « Art déco » remémorant les années 30-40 du club londonien – une période où les Gunners remportent 12 trophées en 10 ans. Un jersey rempli de symboles appartenant au passé glorieux du club.

Du côté des sponsors maillot, pas de changement pour le club de Premier League avec Emirates sur la face avant et Visit Rwanda sur la manche gauche.

Dans le détail, le maillot rouge et blanc d’Arsenal arbore des chevrons représentant, selon le communiqué, le « A » présent sur l’écusson entre 1936 et 1949 et le dallage de la mythique East Stand d’Highbury (ancien stade d’Arsenal). Au dos, l’emblème des « Canonniers » est présent sous le col.