Le Tour de France 2025, grand rendez-vous du cyclisme mondial, confirme une nouvelle fois son statut d’événement phare, non seulement sportif, mais aussi marketing et médiatique. Avec une audience globale estimée à plusieurs centaines de millions de téléspectateurs, la Grande Boucle attire chaque année des sponsors et partenaires de premier plan, ainsi que des diffuseurs majeurs qui façonnent la visibilité et l’impact commercial de la compétition.

Des sponsors marques emblématiques et diversifiés

L’édition 2025 voit le maintien de nombreux sponsors historiques, tout en accueillant quelques nouveaux acteurs désireux d’associer leur image à cet événement d’envergure internationale. Parmi les partenaires principaux, on retrouve notamment LCL, la banque qui accompagne le Tour depuis plus de 30 ans, dont le maillot jaune est devenu un symbole iconique du cyclisme.

La marque de pneus Continental et la marque d’énergie Škoda sont également des partenaires de longue date, renforçant leur visibilité à travers des dispositifs innovants, particulièrement en digital et sur site.

Du côté des nouveaux venus, plusieurs marques liées à la mobilité durable, à la tech ou à la nutrition sportive ont saisi l’opportunité offerte par le Tour pour toucher une audience passionnée et engagée. Le cyclisme, sport écoresponsable par nature, attire en particulier les marques souhaitant renforcer leur image environnementale.

Dans le détail, la liste des partenaires du Tour s’avère très (très) longue :

Partenaires majeurs : LCL, E.Leclerc, Skoda, Continental et Krys

: LCL, E.Leclerc, Skoda, Continental et Krys Partenaires officiels : Century 21, Basic Fit, le départements des Hauts-de-Seine, Velux, Shimano, Mondial Relay, AG2R La Mondiale, Airbnb, Tissot, Capgemini, Vittel, Santini et Rexel

: Century 21, Basic Fit, le départements des Hauts-de-Seine, Velux, Shimano, Mondial Relay, AG2R La Mondiale, Airbnb, Tissot, Capgemini, Vittel, Santini et Rexel Fournisseurs officiels : Cochonou, Puget, Zwift, Biogents, Le Gaulois, Ibis, Tourtel, Senseo, Kahoot!, Kawasaki, Panzani, Banane de Guadeloupe et Martinique, FDJ United, Jules, Adecco, Sodexo, Domitys, Bio Freeze, Orangina, Lesieur, Tiktok, La vache qui rit, Vico et Education First.

: Cochonou, Puget, Zwift, Biogents, Le Gaulois, Ibis, Tourtel, Senseo, Kahoot!, Kawasaki, Panzani, Banane de Guadeloupe et Martinique, FDJ United, Jules, Adecco, Sodexo, Domitys, Bio Freeze, Orangina, Lesieur, Tiktok, La vache qui rit, Vico et Education First. Supporters officiels : Haribo et Xtra

: Haribo et Xtra Partenaires techniques : Gruau, Doublet, DNP, XPO Logistics et Norauto

: Gruau, Doublet, DNP, XPO Logistics et Norauto Partenaires institutionnels : Départements de France, AMF, ministère de l’Intérieur et Ecosystem

: Départements de France, AMF, ministère de l’Intérieur et Ecosystem Diffuseurs officiels : France tv et Eurovision Sport

: France tv et Eurovision Sport Partenaires médias officiels : Le Parisien, Ici, franceinfo

: Le Parisien, Ici, franceinfo Supporter média grand départ : Courrier Picard, La Voix du Nord

: Courrier Picard, La Voix du Nord Fournisseur média officiel : Diverto

Médias : un maillage puissant pour une couverture globale

Le Tour de France 2025 sera diffusé en clair et en streaming sur les chaînes du groupe France Télévisions, fidèle partenaire depuis de nombreuses années, garantissant ainsi une large accessibilité au public français.

La chaîne Eurosport, détenue par Warner Bros. Discovery, proposera une couverture exhaustive en Europe, combinant retransmissions en direct, magazines, et contenus exclusifs en ligne, pour capter un public toujours plus connecté et international.

Les plateformes numériques et les réseaux sociaux joueront un rôle clé cette année encore, avec des partenariats renforcés pour diffuser des contenus courts, immersifs et interactifs, répondant aux nouveaux usages des fans, notamment les plus jeunes.

Ce dispositif multimédia permet aussi d’attirer des sponsors digitaux qui souhaitent maximiser leur engagement via des campagnes ciblées et mesurables.

Stratégies marketing au cœur du partenariat

Les marques partenaires du Tour exploitent le cyclisme comme un vecteur d’image puissant, alliant valeurs d’effort, de dépassement de soi, d’endurance et de proximité avec les territoires traversés.

Pour beaucoup, le Tour est un terrain privilégié pour déployer des campagnes nationales et locales, avec des activations terrain, sponsoring d’équipes ou d’étapes, et des collaborations avec les organisateurs pour créer des expériences uniques pour les consommateurs.

Par exemple, LCL organise des événements autour du maillot jaune dans plusieurs villes-étapes, tandis que Škoda met en avant sa gamme de véhicules électriques grâce à un parc auto-officiel visible tout au long du parcours.

Les sponsors travaillent également la dimension digitale avec des contenus exclusifs, jeux concours et campagnes sur les réseaux sociaux, amplifiant la résonance de leur partenariat.

Le Tour de France, un laboratoire d’innovation publicitaire

Chaque édition est aussi l’occasion de tester des innovations marketing : cette année, la réalité augmentée, les expériences immersives en 360°, ou encore les intégrations de marque dans les retransmissions en direct via la réalité virtuelle sont au programme. Ces technologies permettent de capter l’attention dans un environnement médiatique très concurrentiel, tout en offrant aux sponsors un retour sur investissement optimisé grâce à des données d’audience précises.

