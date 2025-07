STRELLSON est devenu début juillet partenaire officiel du LOSC, pour habiller joueurs et staff avec élégance, performance et modernité, sur et hors du terrain.

Le club est fier d’annoncer un nouveau partenariat avec la marque suisse de prêt-à-porter masculin STRELLSON, qui devient l’habilleur officiel du LOSC à partir du 1er juillet 2025.

Cette collaboration, rendue possible grâce à SPORTFIVE, agence internationale de marketing sportif, scelle l’union entre la précision suisse et l’ambition française autour de valeurs partagées : performance, élégance et modernité.

Olivier Giroud bientôt en STRELLSON

« Chez SPORTFIVE, nous croyons que la puissance d’un club s’exprime aussi bien dans ses performances que dans son image. Ce partenariat entre le LOSC et STRELLSON incarne parfaitement notre mission : créer des connexions fortes entre marques et émotions sportives », a expliqué Benjamin Deblicker, SVP Sales chez SPORTFIVE France.

Le LOSC change de look ! Et pas seulement sur le terrain. La marque de prêt-à-porter devient supporter LOSC au titre d’habilleur officiel. Originaire de Suisse, le fabriquant de vêtements Premium pour homme habillera « à la ville » les joueurs, dirigeants et… pic.twitter.com/IO4XZuVfS0 — LOSC (@losclive) July 3, 2025

Reconnue pour ses coupes impeccables et son design audacieux, STRELLSON signera les tenues officielles portées en dehors du terrain par les joueurs – dont Olivier Giroud qui vient de revenir en Ligue 1 McDonald’s – le staff technique et les dirigeants du club. Ces ensembles exclusifs reflèteront à la fois l’énergie, le raffinement et l’ambition du LOSC en toutes circonstances.

Des activations digitales au stade

Ce partenariat va bien au-delà d’un simple accord de sponsoring. Il incarne une vision commune, fondée sur la confiance, l’affirmation de soi et une projection tournée vers l’avenir. « Ce partenariat nous permet de créer un lien authentique avec une communauté passionnée, à travers une vision commune de la performance et du sens — sur le terrain comme en dehors », a déclaré Nicolai Zereske, directeur marketing chez STRELLSON.

Inspirée de la devise du LOSC – « Fiers. Forts. Féroces. » – cette collaboration fusionne l’esprit de compétition avec l’excellence stylistique, affirmant une identité forte aussi bien sur le terrain qu’en dehors.

Les supporters pourront également découvrir cette alliance au cœur de la Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy, à travers des contenus éditoriaux et des activations digitales. Et pour ceux qui souhaitent adopter le style des Dogues, la collection Off-Pitch sera disponible dans les boutiques STRELLSON.

À lire aussi : Decathlon nouveau Partenaire Officiel du LOSC jusqu’en 2027