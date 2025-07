La Une a fait le choix de diffuser la finale PSG-Chelsea du Mondial des clubs, ce dimanche 13 juillet, plutôt que le match de phase de groupe de l’Euro féminin France-Pays-Bas. Pour voir les Bleues, il faudra se brancher sur TMC.

TF1 a choisi de diffuser dimanche soir la finale du Mondial des clubs féminin entre le Paris Saint-Germain et Chelsea, reléguant le dernier match de poule des Bleues à l’Euro féminin sur sa chaîne sœur TMC.

Initialement, TF1 devait retransmettre le match France-Pays-Bas, décisif pour les Bleues, leaders de leur groupe D. Mais la démonstration spectaculaire du PSG contre le Real Madrid (4-0) en demi-finale du Mondial des clubs a changé la donne.

Capitaliser sur l’aura actuelle du PSG

TF1, qui détient les droits de deux rencontres du PSG dans cette compétition, mise sur la finale PSG-Chelsea, espérant capitaliser sur une audience forte. L’entrée en lice du PSG mi-juin avait déjà attiré 3,8 millions de téléspectateurs sur TF1, un record toutes chaînes confondues ce soir-là.

Du côté des Bleues, leurs victoires à l’Euro féminin ont aussi suscité un large intérêt, avec près de 2,9 millions de téléspectateurs sur France 2 face au pays de Galles, et 2,8 millions sur TF1 contre l’Angleterre.

Ce choix met en lumière la priorité accordée aux rencontres de clubs à forte fanbase internationale, capables de générer des pics d’audience et de séduire les annonceurs.

Un meilleur score que la finale de LDC à venir ?

Le PSG vise un quintuplé historique cette saison, après avoir remporté Ligue des champions, championnat de France, Coupe de France et Trophée des champions. Leur finale de Ligue des champions, suivie par 11,8 millions de téléspectateurs, témoigne de cet engouement.

Sur le plan marketing, la nouvelle Coupe du monde des clubs, malgré les critiques sur son format et la surcharge du calendrier, s’affiche comme une véritable opportunité de valoriser le football et d’attirer encore et toujours plus d’investissements. Surtout quand un club français va loin dans la compétition…

En somme, la reprogrammation du match France-Pays-Bas sur TMC illustre bien les arbitrages que doivent faire les groupes audiovisuels pour maximiser audience et revenus dans un environnement (très) concurrentiel.

