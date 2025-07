Pour sa première participation au Tour de France, Basic-Fit déploie en 2025 avec Havas Play une activation 360° ambitieuse, alliant visibilité terrain, engagement digital et esprit collectif.

Pour sa première participation en tant que partenaire officiel du Tour de France, Basic-Fit – leader européen du fitness – a confié à son agence Havas Play la conception et le déploiement d’une plateforme d’activation à 360°, avec un double objectif : maximiser la visibilité de la marque et créer un lien émotionnel avec le grand public.

Une stratégie de marque alignée avec les valeurs du Tour

En s’associant à l’un des événements sportifs les plus populaires en France, Basic-Fit capitalise sur une opportunité rare : celle de toucher un public large, intergénérationnel et engagé. Havas Play a imaginé un concept central fédérateur : « À votre tour de mouiller le maillot ! », une signature à la fois inclusive et inspirante. Ce message incarne la mission de la marque — démocratiser l’accès au sport — tout en faisant écho à l’effort collectif et à la passion du cyclisme.

Un dispositif d’activation 360°

Havas Play a orchestré la stratégie globale de partenariat avec A.S.O., en intégrant un large spectre de points de contact avec les audiences cibles :

Une identité visuelle dédiée, cohérente sur tous les supports (print, digital, terrain)

Une caravane publicitaire dynamique, composée de quatre véhicules, dont un « quad sac à dos » original déjà identifié comme la future mascotte du cortège

La Fit-Box, structure mobile installée dans plusieurs villes étapes, proposant des challenges sportifs participatifs et des dotations à gagner

Des activations en clubs Basic-Fit partout en France, avec concours, récompenses exclusives et distribution de maillots collectors

Un dispositif social media et influence, porté notamment par la créatrice de contenu Kaatsup, pour élargir la portée auprès des communautés sportives en ligne

Un film de campagne au cœur d’un plan média OOH, DOOH et digital, piloté par Havas Lille :

La conception des trophées officiels du classement par équipes, dont Basic-Fit est le partenaire officiel, avec un design sur-mesure

Une activation co-construite avec l’ensemble des expertises du groupe Havas

Ce projet illustre une approche collaborative inter-agences. Havas Play a mené la stratégie et la conception du dispositif, Havas Lille a assuré le pilotage média, POP (Prose on Pixels) a produit le film publicitaire, et les équipes de BBN ont déployé les opérations terrain (caravane et animations).

Un premier contact fort avec les fans de sport

Dès le Grand Départ à Lille, le 5 juillet dernier, la marque a été présente sur le terrain avec un fort dispositif d’engagement. Cette prise de position marque une nouvelle étape dans la stratégie de Basic-Fit, qui investit de plus en plus dans le marketing expérientiel et événementiel, avec une ambition claire : positionner le fitness comme une pratique accessible, populaire et connectée aux grands temps forts du sport français.

