Après la refonte complète de notre site internet en début d’année, nous sommes fiers de dévoiler notre nouvelle offre de partenariat, pensée pour accompagner les marques dans leur communication et leur visibilité dans l’univers du sport.

Un partenariat exclusif, à la manière d’un club professionnel

À l’image d’un club qui recrute ses sponsors et partenaires pour bâtir une saison ambitieuse, Sport Buzz Business avec le SBB FC, recrute 6 marques pour briller ensemble tout au long de la saison 25/26, avec 10 mois de visibilité continue et d’actions de communication ciblées.

Cette offre s’adresse aux marques qui souhaitent :

Associer leur image à l’une des 8 thématiques fortes du média

à l’une des 8 thématiques fortes du média Amplifier leur communication via un format éditorial sur mesure

via un Profiter d’une série de 6 à 10 articles exclusifs publiés tout au long de l’année

publiés tout au long de l’année Tout un dispositif pour amplifier votre marque, renforcer votre visibilité et générer de la conversion.

Soyez le partenaire Titre d’un format exclusif

Nos formats éditoriaux permettent de raconter votre histoire et de positionner votre marque comme acteur incontournable de votre secteur.

Voici quelques exemples Formats :

« Digital Sponsoring Lab » : comment les technologies transforment les campagnes de sponsoring

comment les technologies transforment les campagnes de sponsoring « Sport local, commerce local » : valorisation des clubs amateurs et du tissu économique local (parrainages, initiatives régionales)

: valorisation des clubs amateurs et du tissu économique local (parrainages, initiatives régionales) « Du Terrain au Bureau » : quand le sport devient un tremplin pour la carrière et favorise l’inclusion dans le monde du travail

: quand le sport devient un tremplin pour la carrière et favorise l’inclusion dans le monde du travail « Game Day Experience » : analyser l’expérience dans différents stades et arénas

analyser l’expérience dans différents stades et arénas « Le baromètre de l’innovation dans le sport » : mesurer l’impact des technologies comme l’IA, la data ou la billetterie intelligente

: mesurer l’impact des technologies comme l’IA, la data ou la billetterie intelligente « Impact Game » : mise en lumière des projets écoresponsables et des engagements RSE dans le sport

: mise en lumière des projets écoresponsables et des engagements RSE dans le sport « Cash Flow Sport » : la gestion financière d’un entrepreneur dans le sport et l’équilibre économique d’un club

: la gestion financière d’un entrepreneur dans le sport et l’équilibre économique d’un club « Maillot Story » : l’histoire d’un maillot culte et sa signification pour un club

Objectif : créer un storytelling fort qui met en avant votre expertise.

Nous avons les idées, et nous sommes prêts à les mettre en œuvre pour amplifier votre visibilité.



Deux niveaux de partenariat disponibles

Pour offrir un maximum d’exclusivité, seules 6 places sont ouvertes, réparties en deux niveaux :

Partenaire Majeur – 2 places disponibles

Visibilité maximale, positionnement en tant que partenaire stratégique, 10 articles ‘format éditorial’ pour amplifier votre communication et tout un dispositif d’amplification.

Partenaire Premium – 4 places disponibles

Visibilité premium, 6 articles ‘format éditorial’ pour amplifier votre communication et tout un dispositif d’amplification.

Découvrez les détails de l’offre partenaire en cliquant ici.

Les thématiques clés à sponsoriser

Chaque partenaire pourra choisir la thématique qui correspond le mieux à son secteur et à ses enjeux :

Sponsoring & Partenariats

Fan Experience – Game Day

Entrepreneuriat & Startups

Médias & Droits TV

Social Média & Influence

Merchandising & Produits dérivés

Économie du sport & Money

RSE & Impact

Emploi & RH

Une visibilité à 360° tout au long de la saison

En rejoignant Sport Buzz Business, les partenaires bénéficient d’un dispositif complet de visibilité et de communication, incluant :

Logo en page d’accueil avec lien direct vers votre site

avec lien direct vers votre site Partenaire Titre format – Sponsoring d’une thématique 6 à 10 articles.

d’une thématique 6 à 10 articles. 1 ou 2 mois d’habillage et bannières

Fiche annuaire Premium pour votre marque

1 ou 2 articles Partenaire – marque employeur

Présence dans toutes nos newsletters , L’Hebdo de l’actualité du marketing sportif

, L’Hebdo de l’actualité du marketing sportif 1 ou 2 newsletters sponsorisées sur vos moments forts de l’année

sur vos moments forts de l’année Diffusion sur nos réseaux sociaux : LinkedIn, Twitter/X et Instagram

Mise en avant dans les communications officielles de SBB

Pourquoi devenir partenaire ?

10 mois de visibilité continue , avec une exclusivité par thématique

, avec une exclusivité par thématique Un contenu éditorial premium pour amplifier votre communication

pour amplifier votre communication Une audience B2B (décideurs, clubs, fédérations, agences et marques) et B2C passionné de sport

(décideurs, clubs, fédérations, agences et marques) et passionné de sport Un positionnement stratégique dans l’univers du sport

Comment rejoindre les partenaires du SBB FC pour la saison 25/26 ?

Réservez votre place : cliquez ici pour compléter le formulaire Prise de contact avec notre équipe pour échanger sur vos objectifs Validation de votre thématique et du format éditorial dédié Signature du partenariat et lancement officiel de la saison 25/26

Pour plus d’informations :

Contactez-nous dès maintenant : infos@sportbuzzbusiness.fr

⚠️ L’offre est seulement réservée à 6 partenaires pour la saison — exclusivité par thématique garantie.