Tata Communications signe avec World Athletics

Cette semaine, Tata Communications et World Athletics ont officialisé la signature d’un accord de 5 ans concernant la fourniture des services globaux de diffusion.

À partir de 2025, Tata Communications sera un fournisseur stratégique de World Athletics avec en ligne de mire les Championnats du monde d’athlétisme à Tokyo 2025 qui se dérouleront du 13 au 21 septembre, « un événement qui attire régulièrement une audience mondiale d’un milliard de personnes ».

Dans le cadre de cet accord, l’entreprise fournira un contenu en direct personnalisé aux diffuseurs de tous les continents. « Nous vivons une période passionnante de nouveaux contenus et d’évolution de la demande des téléspectateurs. En tant que leader mondial de la connectivité, Tata Communications est idéalement placé pour aider World Athletics à réaliser son ambition d’apporter l’athlétisme et des histoires inspirantes aux fans du monde entier » précise Dhaval Ponda, directeur mondial des activités médias et divertissement de Tata Communications, dans un communiqué.