France Télévisions se félicite de ses audiences pour Roland-Garros 2024

Quelques jours après la fin de l’édition 2024 de Roland-Garros, l’heure est au bilan des audiences pour France Télévisions.

Pour le groupe, « la mobilisation exceptionnelle des antennes dès 11h et en continu jusqu’à la fin des matchs, une offre élargie avec toutes les affiches de la journée sur tous les courts, complétée par une offre numérique exhaustive, permet à France Télévisions de réaliser des audiences historiques sur cette édition 2024 ».

Au total, France Télévisions revendique 43,3 millions de Français qui ont regardé au moins une minute du tournoi de Roland Garros en 2024. « C’est un record historique et une progression de 2,8 millions par rapport à 2023 et de 1,4 million par rapport au précédent record de 2022 ».

La finale entre Carlos Alcaraz et Alexander Zverev disputée dimanche et qui s’est achevée en 5 sets en faveur de l’espagnol a enregistré une audience moyenne de 4,348 millions de téléspectateurs et une PdA de 36,6%. Lors de la balle de match jouée en début de soirée, France 2 a enregistrée un pic à 7,3 millions de téléspectateurs. De son côté, la finale Dames disputée samedi après-midi a enregistré une audience moyenne de 2,1 millions de téléspectateurs et 25,8 de PdA.

(Source Médiamétrie – Couverture 1 minute – individus 4+).