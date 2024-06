Omar da Fonseca nouvel ambassadeur de l’équipementier français NOLT

Cette semaine, l’équipementier français NOLT a annoncé l’arrivée d’Omar da Fonseca comme nouvel ambassadeur.

Consultant football pour la chaîne beIN SPORTS, le franco-argentin est également investisseur de la marque lancée en 2020.

« C’est une fierté de m’associer à NOLT, un équipementier français engagé et en pleine croissance. En tant que personnalité publique, notre rôle est aussi d’aider les causes importantes à grandir et gagner en visibilité, je suis donc très heureux de pouvoir le faire avec NOLT, la marque de ceux qui font le bon geste » a déclaré Omar da Fonseca, dans un communiqué.

Récemment, la marque a signé un partenariat avec la Ligue Nationale de Volley et est également devenue l’équipementier maillot du RC Cannes.

« Nous avons réalisé un chiffre d’affaires de 500 000€ en 2023, un chiffre en croissance de 30% par rapport à N-1 » nous précise Paul Guinard, co-fondateur de NOLT.

Positionnée comme une marque de sport éco-responsable et circulaire, Nolt propose depuis peu la signature « la marque de ceux qui font toujours le bon geste. Enfin presque… ».