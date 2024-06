Paris sportifs – L’agence Rosbeef ! dévoile la nouvelle campagne de prévention de l’ANJ en vue de l’UEFA Euro 2024

A quelques jours de l’UEFA Euro 2024, l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ) lance une campagne de prévention à destination des parieurs.

Accompagnée de l’agence « Rosbeef ! », l’ANJ souhaite sensibiliser sur les dangers du betting en « donnant vie aux mentions légales qui figurent sur les publicités pour les jeux d’argent et que peu de personnes regardent vraiment. »

Dans cette campagne visible notamment sur les réseaux sociaux, en affichage extérieur et en radio, l’ANJ explique que « 2 lignes en bas d’une pub ne suffiront jamais pour raconter la spirale de l’addiction aux paris sportifs ».

Le call to action incite à visiter le site Evalujeu qui permet d’évaluer sa pratique de jeu et d’obtenir des conseils adaptés.

Selon l’ANJ et un sondage Toluna, plus de la moitié des Français déclare avoir l’intention de suivre l’Euro de football (55%). Plus de la moitié des personnes qui comptent suivre l’Euro 2024 envisagent de parier amicalement avec leurs proches et plus d’un tiers à avoir l’intention de miser de l’argent sur les rencontres (35%). « Les risques d’addiction et de dépendance associés aux paris sportifs sont identifiés par 8 Français sur 10 (82%), et par une proportion supérieure auprès de ceux qui comptent parier pendant l’Euro. Ce niveau de perception est en hausse de 9 points par rapport à 2022 » rappelle l’ANJ.

A lire aussi