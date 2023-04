Technogym devient supporteur officiel des JO de Paris 2024 et fournira 1 200 machines

Aujourd’hui, la société Technogym a officialisé un accord avec Paris 2024 et devient Supporteur Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Dans le détail, Technogym équipera 29 sites pour que les athlètes puissent s’entraîner. Au total, 1 200 machines seront mises à la disposition des 14 900 athlètes Olympiques et Paralympiques (cardio-training, musculation, fitness).

« Le partenariat avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 signifie beaucoup pour nous, grâce notamment aux retours inestimables que nous recevons des athlètes, mais également parce que les Jeux de Paris 2024 représentent une plate-forme unique pour partager notre engagement à diffuser la culture du bien-être, du sport et de la santé avec le monde entier » explique Nerio Alessandri, Président et Fondateur de Technogym, dans un communiqué.