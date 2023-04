Endeavor officialise le rapprochement de l’UFC et la WWE avec une nouvelle structure « sport & Entertainment » à 21 milliards de dollars

Aujourd’hui, l’UFC et la WWE ont officialisé leur rapprochement capitalistique avec la création d’une nouvelle société commune.

Dans le détail, Endeavor, société qui possède l’UFC, détiendra 51% des parts et les actionnaires de la WWE auront 49 %. La transaction valorise l’UFC à une valeur d’entreprise de 12,1 milliards de dollars et la WWE à une valeur d’entreprise de 9,3 milliards de dollars, soit un total de 21,4 milliards de dollars. En 2022, l’UFC et la WWE ont réalisé des revenus cumulés de 2,4 milliards de dollars.

« Pendant des décennies, Vince (McMahon) et son équipe ont démontré une expérience incroyable en matière d’innovation et de création de valeur pour les actionnaires, et nous sommes convaincus qu’Endeavour peut offrir une valeur supplémentaire significative aux actionnaires en réunissant l’UFC et la WWE. » précise Ariel Emanuel, PDG d’Endeavour, dans un communiqué.

« Ensemble, nous serons une entreprise de sports et de divertissement de plus de 21 milliards de dollars avec une base de fans cumulés de plus d’un milliard de personnes. La nouvelle société travaillera pour maximiser la valeur de nos droits médias, augmenter nos revenus sponsoring, développer de nouvelles formes de contenu et poursuivre d’autres fusions et acquisitions stratégiques dans le futur » ajoute McMahon.

La nouvelle société qui n’a pas encore précisé son nom officiel sera dirigée par Ariel Emmanuel qui conservera également son poste de PDG d’Endeavour. McMahon sera l’Executive Chairman of the Board et Mark Shapiro Chief Operating Officer. Dana White restera le Président de l’UFC et Nick Khan sera Président de la WWE.

Une officialisation qui intervient alors que la WWE vient d’enregistrer des records avec le WrestleMania 39 et les deux soirées au SoFi Stadium de Los Angeles. Avec un total de 161 892 spectateurs, l’évènement a généré plus de 21,6 millions de dollars de recettes billetterie (ticketing). La WWE ajoute que les revenus sponsoring s’élèvent à plus de 20 millions de dollars.

