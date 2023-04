L’international chez AMOS Sport Business School

Les expériences à l’étranger ou dans un environnement multiculturel sont extrêmement enrichissantes pour une carrière professionnelle. En effet, lorsqu’on interroge les jeunes sur leur envie de réaliser leurs études à l’étranger, ce sont généralement les mêmes réponses qui ressortent : s’adapter à un nouveau cadre de vie tout en découvrant une nouvelle culture, en apprenant une nouvelle langue et avoir une meilleure connaissance de la diversité qui nous entoure.

Chez AMOS, nous sommes conscients de cette réalité pour les jeunes et nous souhaitons les accompagner dans la compréhension du monde dans lequel nous vivons. C’est sur cette base que nos étudiants ont la possibilité d’effectuer toute ou une partie de leur formation à l’étranger.

Des formations adaptées

Avec 3 campus à l’étranger (Valence, Madrid et Londres) et 41 universités partenaires à l’international, nous favorisons la mobilité à l’étranger afin de faciliter l’insertion professionnelle de nos étudiants dans le sport business. Chaque année, plus d’une centaine d’AMOSciens qui suivent leurs études en France ont l’opportunité de découvrir le monde grâce à nos programmes European Bachelor Sport Marketing and Event Management et l’International Sport Business Master.

Ces cursus sont 100% en anglais, langue indispensable dans le secteur du sport business. Il est donc important que nos étudiants soient familiarisés à celle-ci pour suivre les cours.

Des séminaires académiques en SPORT MANAGEMENT

Dans le cadre de leur formation, nos AMOSciens ont de nombreuses occasions de voyager. Ils ont notamment la possibilité de participer à des séminaires académiques. Le premier est à Londres lors de leur première année de Bachelor, suivi d’un semestre dans cette même ville en deuxième année et enfin d’un séminaire à Valence la troisième année. De plus, durant la deuxième année de Bachelor, les étudiants ont la possibilité d’effectuer leur semestre entre notre campus AMOS à Londres et notre campus ESBS by AMOS à Madrid.

Lors de ces séminaires de cohésion, ils assistent à des conférences sur des thématiques liées au sport business, participent à la visite des lieux emblématiques tels que musées, stades et clubs pour enrichir leur culture et rencontrer des figures importantes du sport.

L’année dernière au cours de ces séminaires, nos étudiants ont pu visiter le village des Jeux Olympiques à Seoul en Corée du Sud, assister à un match des Chicago Bulls aux Etats-Unis, visiter le stade du Bayern de Munich lors de l’IPSO Munich, visiter la maison de la Bourse de Tel Aviv au Sport Tech Nation. Ces séminaires permettent ainsi à nos AMOSciens de gagner des connaissances terrain tout en observant de près les réalités du sport business.

Pour Maxime Jos étudiant d’AMOS Londres qui a participé à la dernière édition du séminaire IPSO à Munich, cette expérience était « une superbe opportunité. Je n’avais pas réalisé à quel point c’était grand avant d’y arriver, juste époustouflant. Il est impossible de ne pas trouver l’aspect sport qui vous intéresse, je suis passionnée par l’aspect mode et retail du sport, et il y avait tellement de choses là-dedans pour moi. »

Des expériences IMMERSIVES DE terrain

En plus des séminaires, à AMOS nos étudiants participent à des événements sportifs dans le but d’accompagner nos partenaires sur le terrain. C’est l’occasion de mettre en pratique toutes les connaissances reçues lors des cours. Des matchs de basket avec la NCAA au Marathon de Londres, nos AMOSciens font du volontariat sur des événements de renom.

L’année dernière, plusieurs AMOSciens ont eu l’occasion de participer à l’évènement sportif le plus regardé au monde : La Fifa World Cup. Nous y avons principalement suivi le parcours de notre alumni Nathalie, qui nous a présenté son poste de workforce manager ainsi que l’importance que sa formation internationale à AMOS a eu dans sa carrière professionnelle.

Selon elle, avoir « une approche internationale, être ouvert d’esprit, avoir la capacité de s’adapter à n’importe quelle situation et être capable de travailler dans un environnement multiculturel » sont les atouts dont elle a bénéficié en entreprenant le Global Sport Business Masters à AMOS Londres.