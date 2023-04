Nike dévoile les nouveaux maillots de l’Equipe de France féminine pour la Coupe du Monde de football 2023

Aujourd’hui, Nike a dévoilé les nouveaux maillots de ses principales sélections féminines, dont l’Equipe de France, pour la Coupe du Monde de football 2023 qui débute le 20 juillet.

Pour cette compétition organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande, les Bleues désormais dirigées par Hervé Renard, porteront une collection de produits Nike s’inspirant de l’Orphisme, « un mouvement artistique popularisé dans les années 1920, époque à laquelle les premières équipes françaises de football féminin ont fait leur apparition sur le terrain. »

Pour le maillot domicile de l’Equipe de France féminine, la marque au swoosh mise sur des teintes bleu clair et lilas, « qui rappellent les maillots des équipes des années 1920 ».

Le maillot blanc de l’Equipe de France est orné d’un motif peint à la main, découpé en forme d’hexagone, qui rappelle l’art de l’Orphisme.

Pour la prochaine Coupe du Monde 2023, Nike sera l’équipementier le plus représenté avec un total de 13 équipes sur 32.

Outre la France, Nike sera l’équipementier des 12 sélections suivantes : l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l’Angleterre, les États-Unis, la Chine, le Brésil, la Norvège, le Nigéria, le Portugal, la République de Corée et les Pays Bas.

Des nouveaux maillots dotées de la technologie Nike DRI-FIT ADV, la dernière innovation Nike en matière de tissus performants, conçus pour le corps en mouvement

Never Before. Forever After.

The world’s biggest stage calls for revolutionary innovation. And that’s why we are debuting the next generation of Dri-FIT ADV on the world’s best footballers. Introducing the 2023 NikeNational Team Kits. 🏃‍♀️🏆⚽ #nikefc pic.twitter.com/j9miTvUBQK

— Nike Football (@nikefootball) April 3, 2023