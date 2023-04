Le vélo d’entreprise, une alternative qui a la côte pour les déplacements domicile-travail

Le vélo d’entreprise, une alternative qui a la côte en 2023

Face aux embouteillages, aux transports en commun bondés, aux difficultés de stationnement ou encore aux prix du carburant, le vélo d’entreprise a largement la côte auprès des citadins pour réaliser les trajets entre le domicile et le lieu de travail. Alors quels sont les avantages de ce mode de transport ? Comment mettre à disposition de chaque salarié un vélo de fonction sans trop dépenser pour l’entreprise ?

Le vélo d’entreprise : une tendance en hausse depuis 2020

Depuis 2020 et le Covid, nombreux sont celles et ceux à avoir commencé à privilégier d’autant plus l’utilisation du vélo pour éviter la proximité des transports bondés. Un réflexe qui s’est conservé depuis et qui ne cesse de séduire. Et pour cause, les raisons d’opter pour le vélo d’entreprise afin de réaliser les trajets entre le domicile et le lieu de travail ne cessent d’augmenter. On découvre donc une véritable tendance chez de nombreux salariés citadins qui opter pour les vélos de fonction quelle que soit la saison.

Les entreprises ont donc décidé de suivre le mouvement et de soutenir ce type d’initiative grâce à différents dispositifs. On peut donc aujourd’hui opter pour de la location de vélo en entreprise avec la mise à disposition de vélos classiques ou de vélos électriques de fonction. De quoi ravir les vélotafeurs qui peuvent opter pour une location de vélo d’entreprise et ainsi éviter l’achat d’un modèle à leurs frais et voir ainsi cette pratique encouragée.

Quels sont les avantages du vélotaf ?

Disposer d’un vélo en entreprise pour un salarié va permettre de pratiquer ce que l’on appelle désormais le vélotaf. Cette pratique consiste à utiliser un vélo ou un vélo à assistance électrique pour réaliser les trajets entre le domicile et le lieu de travail. Il y a de nombreux avantages pour les utilisateurs à privilégier cette pratique.

Réduire le temps des trajets

Entre les embouteillages, les transports bondés, mais aussi les imprévus, les temps de trajet peuvent être très longs dans les villes les plus denses et d’autant plus à l’heure de pointe. Le vélo en entreprise permet de profiter d’un moyen de transport rapide et efficace en ville. Il permet de considérablement raccourcir le temps de trajet, ce qui peut être très appréciable pour éviter les retards et se donner la possibilité de partir un peu plus tard de chez soi.

Faire des économies

Opter pour le vélotaf offre bien évidemment la possibilité de faire des économies. Posséder une voiture implique de nombreuses dépenses, que ce soit pour l’achat du véhicule comme son entretien, le carburant, les frais de parkings, etc. Du côté des transports en commun, ce sont aussi certaines dépenses qui sont à prévoir. La mise à disposition d’un vélo d’entreprise pour le collaborateur sera donc tout particulièrement économique.

Préserver l’environnement

Il s’agit aussi d’un moyen de transport écoresponsable, ce qui permet d’être d’autant plus en accord avec ses valeurs et engagements. Les personnes qui souhaitent limiter leur impact sur la planète pourront donc se tourner vers le vélo afin de réaliser les trajets du quotidien.

Rester en forme

Enfin, il est aussi intéressant de noter que la pratique du vélo d’entreprise permet de prendre soin de bien-être. On va en effet pratiquer une activité physique douce de manière quotidienne, ce qui permettra de bouger et donc de libérer certaines tensions et son stress, mais aussi de solliciter le corps et donc de profiter de nombreux bienfaits à court et à long terme.

Quelles solutions pour proposer le vélotaf en entreprise ?

En entreprise, il existe différents moyens de promouvoir le vélotaf. Il est notamment possible de faire appel à une société dédiée au leasing de vélo d’entreprise. En effet, ce type d’entreprise propose de la location de vélo électrique longue durée, ou de vélo classique. Une flotte de vélo d’entreprise est donc mise à disposition des salariés en fonction du nombre souhaité, ce qui permet à l’entreprise de s’éviter l’achat, mais aussi l’entretien des équipements.

Plus que de répondre aux attentes des salariés avec de la location vélo longue durée, l’entreprise va aussi connaitre de nombreux avantages à opter pour une flotte de vélo d’entreprise. Elle va notamment améliorer sa marque employeur, ce qui aura des répercussions au niveau du recrutement, réduire son bilan carbone et être plus cohérent avec ses valeurs en écoresponsabilité, trouver une alternative à une capacité de parking limitée, augmenter l’efficacité du trajet domicile-travail ou encore préserver le pouvoir d’achat de ses collaborateurs.

L’entreprise aura donc différents avantages à opter pour une flotte de vélo de fonction d’entreprise !