Decathlon présente ses résultats financiers 2022 avec un nouveau chiffre d’affaires record

En 2022, Decathlon a enregistré un nouveau chiffre d’affaires record avec 15,4 milliards d’euros. Des ventes records pour l’enseigne qui ne devraient pas s’essouffler avec la perspective des Jeux Olympiques de Paris 2024 dont Decathlon est Partenaire.

Un chiffre d’affaires triplé entre 2008 et 2022

Excepté l’année 2020 impacté directement par la crise COVID, les revenus de Decathlon ne cessent de progresser pour atteindre 15,4 milliards d’euros en 2022.

Revendeur et fabricant d’articles de sport, Decat’ a triplé son CA entre 2008 et 2022, bien aidé mécaniquement par le nombre de magasins qui ont ouvert année après année. Aujourd’hui, l’enseigne revendique 1 751 magasins dans 72 pays et 105 000 coéquipières et coéquipiers. Un nombre d’employés qui stagne pour la première fois (voir plus bas).

Par rapport à l’année 2021, les ventes ont donc progressé de 12% l’année dernière. Le résultat net du Groupe s’élève à 923 millions d’euros en 2022, contre 913 millions en 2021 (Performance financière incluant l’impact de la suspension des activités commerciales des magasins et du site eCommerce en Russie annoncée le 29 mars 2022)

Ajoutons que Decathlon précise avoir réalisé 17% du chiffre d’affaires 2022 de groupe sur le digital (ventes numériques notamment via le site decathlon.fr ). En 2021, le chiffre annoncé était de 21%.

« Grâce à l’engagement, à la détermination et à l’expertise de nos coéquipières et coéquipiers partout dans le monde, Decathlon a réalisé une solide performance en 2022, dans un contexte économique et géopolitique mondial instable » précise Barbara Martin Coppola, Directrice générale de Decathlon,dans un communiqué. En 2023, Decathlon poursuivra sa transformation pour permettre à toujours plus de personnes de bénéficier des bienfaits du sport, dans le respect des peuples et de la planète ».

Focus sur le France

Dans le détail, Decathlon France a enregistré un chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros TTC en 2022, soit 25% du business monde de la société.

Au total, Decathlon France revendique 325 magasins (hors pop’up) dont 275 magasins Decathlon, 34 Decathlon Essentiel, 8 City et 6 magasins au sein des centres de conception. En 2022, Decathlon France revendique 21 600 abonnements réalisés par le service Decathlon Location (vélos, musculation, golf,…). Reste à savoir si la location ou encore la vente de produits « seconde vie » permettront à l’enseigne de capter les attentes des consommateurs.

Une année 2022 marquée par l’arrivée de Barbara Martin Coppola comme directrice générale de Decathlon ou encore Bastien Grandgeorge nouveau directeur général de Decathlon France.

Dans les 4 années à venir, l’enseigne annonce poursuivre ses ambitions à travers 5 piliers stratégiques :

– accroître la proposition de valeur de Decathlon, à travers une expérience client de bout-en-bout renouvelée,

– jouer un rôle moteur d’un futur plus durable à travers notamment l’émergence de nouveaux modèles circulaires et la décarbonation des activités du groupe, avec un objectif de contribution à la neutralité carbone d’ici à 2050,

– construire une chaîne de valeur omnicanale de pointe,

– renforcer l’excellence des produits et accélérer le développement de Decathlon sur certains territoires,

– favoriser et accompagner le développement des coéquipières et coéquipiers de Decathlon.