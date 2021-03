Thomas Bach réélu président du Comité International Olympique (CIO) jusqu’en 2025

Aujourd’hui, Thomas Bach a été réélu pour un nouveau mandat de quatre ans en tant que président du Comité International Olympique (CIO).

Lors de la 137e Session du CIO organisée à distance ce jour, l’Allemand de 67 ans a obtenu 93 « oui » et 1 « non » sur les 94 votes valables.

Thomas Bach avait été élu président du CIO pour un premier mandat de huit ans lors de la Session organisée en 2013 à Buenos Aires. Le second mandat de Thomas Bach s’achèvera en 2025 et sera donc à la tête du CIO lors des Jeux Olympiques de Paris 2024.

« Je vous remercie du fond du cœur pour ce plébiscite et ce remarquable témoignage de confiance. Pour moi, ce vote est d’autant plus significatif que les nombreuses réformes et décisions difficiles que nous avons dû prendre nous ont tous affectés. Cela me touche profondément et me remplit d’humilité. Lorsque vous m’avez élu pour la première fois comme président en 2013 à Buenos Aires, j’ai déclaré que je souhaitais diriger le CIO selon la devise de ma campagne « L’unité dans la diversité » et être un président pour vous tous et pour toutes nos parties prenantes. Cet engagement reste d’actualité pour mon second et dernier mandat. Ma porte, mes oreilles et mon cœur restent ouverts pour chacun d’entre vous. J’espère que je pourrai également compter sur votre dévouement, votre soutien et votre amitié au cours des quatre prochaines années. »