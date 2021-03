THE ROGER Pro – La marque On dévoile sa toute première chaussure de tennis portée par Roger Federer à Doha

Pour son grand retour à la compétition au tournoi ATP 250 de Doha au Qatar, Roger Federer a dévoilé sa nouvelle paire de chaussures de tennis conçu pour la compétition et fabriquée par la marque On.

Aperçue depuis quelques jours aux pieds du tennisman suisse, la chaussure est baptisée THE ROGER Pro. Pour le moment, la marque suisse annonce que le modèle est unique en son genre, conçu en Suisse selon les exigences de Roger et non disponible à l’achat. Mais pour combien de temps ?

« Les joueurs de tennis font passer jusqu’à trois fois leur poids dans leurs chaussures lors des mouvements latéraux », précise Olivier Bernhard, co-fondateur et responsable de l’innovation chez On, dans un communiqué. « Ces forces élevées exigent une agilité et une stabilité extrêmes. C’est pour cela que nous avons travaillé avec Roger ».

Le projet a débuté par la création d’une forme sur mesure à partir de scans 3D des pieds de Roger. Une fois la forme définie par l’anatomie, les détails ont été développés par rétroaction sensorielle.

Dans le détail, la chaussure de tennis On portée par Roger Federer est dotée d’une semelle intermédiaire stable en mousse haute performance, d’une structure de cage au médio-pied pour la précision du placement du pied lors des appuis rapides, et d’une semelle arrondie pour favoriser des transitions en douceur entre les coups. THE ROGER Pro intègre également une plaque entre la semelle intermédiaire et la tige – la Speedboard® – pour un meilleur retour d’énergie. Fabriqué à 100 % en fibre de carbone, ce dispositif explosif absorbe l’impact à l’atterrissage avant de le restituer pour plus d’agilité.

Pour rappel, Roger Federer est investisseur de la marque On Running depuis 2019. Depuis la fin de son contrat avec Nike et son arrivée chez Uniqlo en 2018 à Wimbledon, le suisse a continuer de porter à ses pieds les Nike Vapor Zoom. Une page se tourne donc pour Federer et son histoire sport business et équipementier.

L’année dernière, On et Roger Federer ont lancé une collection de sneakers « THE ROGER » avec la Centre Court, Clubhouse et Advantage.