L’UEFA dévoile sa nouvelle coupe d’Europe avec l’Europa Conference League

La semaine dernière, l’UEFA a dévoilé l’identité de la ville qui accueillera la toute première finale de l’UEFA Europa Conference League. Le logo de la nouvelle 3ème Coupe d’Europe qui débutera lors de la saison 2021-2022 a également été présenté.

Pour la première fois depuis plus de vingt ans, il y aura une troisième compétition masculine européenne de clubs dès la saison prochaine.

La première finale se déroulera à Tirana (Albanie) le 25 mai 2022. Le vainqueur se verra attribuer une place en phase de groupes de l’UEFA Europa League de la saison suivante s’il ne s’est pas qualifié pour l’UEFA Champions League par l’intermédiaire de son championnat.

Dans le détail, quelque 184 équipes disputent la compétition dès la phase de qualification, dont au moins une appartenant à chacune des 55 associations membres de l’UEFA.

La phase de groupes regroupera 32 équipes (8 groupes de 4) constituée comme suit :

– 17 équipes en provenance de la voie principale de l’UEFA Europa Conference League

– 5 équipes en provenance de la voie des champions de l’UEFA Europa Conference League

– 10 équipes éliminées en barrages de l’UEFA Europa League

Les huit vainqueurs de groupes se qualifient pour les huitièmes de finale. Un tour de barrage est disputé entre les huit deuxièmes de groupes et les équipes qui terminent à la troisième place de leur groupe d’UEFA Europa League.

Calendrier

Les matchs de l’UEFA Europa Conference League se dérouleront les jeudis avec ceux de l’UEFA Europa League avec des coups d’envoi à 18h45 et 21 heures.

Premier tour de qualification : 8 et 15 juillet 2021

Deuxième tour de qualification : 22 et 29 juillet

Troisième tour de qualification : 5 et 12 août

Barrages : 19 et 26 août

Groupes : 16 et 30 septembre, 21 octobre, 4 et 25 novembre et 9 décembre

Barrages pour la phase à élimination directe : 17 et 24 février

Huitièmes de finale : 10 et 17 mars

Quarts de finale : 7 et 14 avril

Demi-finales : 28 avril et 5 mai

Finale : 25 mai 2022 (National Arena, Tirana)