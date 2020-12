L’emlyon business school lance son appel à candidatures pour intégrer son accélérateur de startups « Sport Tech »

Il y a quelques jours, l’emlyon business school a lancé son appel à candidatures pour intégrer la seconde session de son accélérateur Sport Tech.

Dans le détail, le programme Sport Tech propose un service d’accompagnement pour les startups du sport. Un accompagnement qui a un coût, à partir de 3 500€ HT.

L’objectif de cet accélérateur est d’offrir aux startups les moyens d’accélérer significativement leur processus d’accès au marché et de levées de fonds. Au programme, du mentorat, des bootcamps et du networking. La Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes est le partenaire co-fondateur du programme soutenu également par La French Tech et Bpifrance.

L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 20 décembre 2020, pour un démarrage du programme prévu le 19 janvier 2021.

Témoignage de Romain Ragusa, fondateur & CEO de La Source, alumni du programme Sport Tech session 1.