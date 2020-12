Snoop Dogg et Triller lancent une ligue de boxe « The Fight Club » après le combat de Mike Tyson

Le week-end dernier, Mike Tyson était de retour sur le ring pour un combat de boxe contre une autre légende Roy Jones Jr.

Derrière cette exhibition qui a été commercialisée à travers le monde entier (1,2 million de pay-per-views aux USA ?), on retrouve la plateforme vidéos Triller (que vient de rejoindre Neymar) et Snoop Dogg qui ont profité du combat pour annoncer la création de « The Fight Club ».

« La soirée de samedi était un pilote et cela a fonctionné »

« Nous voulions créer avec le combat Tyson vs Jones une expérience pour tous les téléspectateurs à la maison avec une qualité de production jamais atteinte auparavant » a commenté Ryan Kavanaugh, directeur de Proxima, dans un communiqué. « La soirée de samedi était un pilote et cela a fonctionné » a ajouté Bobby Sarnevesht, co-propriétaire de Proxima, société qui a lancé Triller. « Ce n’est que le début, j’ai du mal à cacher notre prochain line-up, c’est tellement excitant ».

Dans le futur, « The Fight Club » souhaite proposer de 5 à 8 évènements chaque année. Proxima sera le producteur promoteur et partenaire marketing. Snoop Dogg sera le présentateur vedette du programme, lui qui a participé samedi soir à la soirée évènement « Tyson VS Jones » au micro pour chanter et commenter le combat.

« On dirait deux de mes oncles en train de se battre à un barbecue »

Snoop is the greatest commentator off all time 🤣 pic.twitter.com/IOVYk9MEgK — Complex Sports (@ComplexSports) November 29, 2020

Une soirée « sport et entertainment » à laquelle a également participé Wiz Khalifa.