André Giraud réélu Président de la Fédération Française d’Athlétisme pour 2021-2024

Samedi, André Giraud a été réélu Président de la Fédération Française d’Athlétisme pour le cycle 2021-2024.

Dans le détail, André Giraud a récolté 93,96% des suffrages contre 6,04% pour Marie-Christine Cazier.

« Le vote électronique s’est parfaitement déroulé et a ainsi permis de désigner démocratiquement le Président de la Fédération Française d’Athlétisme pour les quatre prochaines années. À la suite du choix des 200 délégués, représentants les clubs et élus lors des assemblées générales de ligues les 7 et 14 novembre derniers, la liste « Impulsion Athlé 2024 » obtient 100% des 37 sièges au sein du Comité Directeur de la FFA » précise le communiqué.

Comité Directeur