M6 mise gros sur le Mondial 2026 avec 54 matches en clair, un dispositif éditorial renforcé et des revenus publicitaires déjà prometteurs.

À deux mois de la compétition, M6 dévoile, ce vendredi 3 avril, un dispositif ambitieux pour la Coupe du monde 2026. Dans un entretien accordé à L’Équipe, son président David Larramendy assume un investissement record – environ 120 M€ – et affiche sa confiance sur la rentabilité.

La chaîne diffusera 54 matches en clair, tous co-diffusés sur M6 et la plateforme M6+. Un choix assumé :

« Nous sommes extrêmement heureux d’avoir conservé la totalité des 54 matches », explique Larramendy.

Côté programmation, M6 a privilégié les créneaux 18 h-23 h, avec 47 affiches sur ces horaires, dont les matches des Bleus.

Le dispositif éditorial s’appuie sur un trio inédit pour l’équipe de France : Samuel Umtiti, Benoît Cheyrou et Xavier Domergue. Un choix qui mêle expertise récente et incarnation télé. Autour, plusieurs équipes de commentateurs et un magazine quotidien animé par Ophélie Meunier viendront structurer la couverture.

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Drones, hélico, caméra embarquée sur l’arbitre…

Sur le plan technique, M6 promet un dispositif lourd : jusqu’à 50 caméras en phase finale, drones, hélicoptère et même une caméra embarquée sur l’arbitre.

Côté business, la chaîne mise sur la rareté. Les écrans publicitaires atteignent des niveaux inédits, jusqu’à 500.000 € les 20 secondes en cas de finale avec les Bleus. « C’est à la fin du bal qu’on paie les musiciens », glisse Larramendy à nos confrères, alors que le marché publicitaire répond déjà présent.

Enfin, les pauses fraîcheur seront aussi monétisées, avec une minute de publicité intégrée à ces nouveaux temps faibles.

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