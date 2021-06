Un nouveau nom et logo pour la Fédération Française de Judo qui devient « France Judo »

La semaine dernière, la Fédération Française de Judo a dévoilé sa nouvelle identité visuelle. L’entité devient « France Judo » pour gagner en lisibilité.

Pour concevoir son nouveau logo, France Judo a collaboré avec l’agence « 4uatre ». « La nouvelle identité signe la volonté de la fédération de mettre le collectif au coeur du projet et de quitter ses apparats institutionnels pour gagner en modernité et simplicité » précise le communiqué. « Ce nouveau logo incarne l’essence du judo : la prise et le mouvement. C’est une rencontre entre deux éléments qui s’animent et convergent pour créer un équilibre. La couleur du nouveau logo est le Bleu Klein, il incarne la créativité qui est dans l’ADN du judo et rend ainsi hommage au grand judoka qu’était Yves Klein. »