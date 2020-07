Une action en justice du FC Barcelone contre Nike à cause du nouveau maillot 2020-2021 ?

Depuis quelques jours, le nouveau maillot domicile 2020-2021 du FC Barcelone est disponible à la vente sur le site e-commerce de la marque au swoosh. Pourtant, ni le club ni l’équipementier n’ont communiqué officiellement sur le lancement du nouveau jersey.

En règle général, le lancement du nouveau maillot du FC Barcelone constitue un évènement majeur pour Nike et le club catalan. Cette année, les « festivités » devraient se faire discrètes et/ou retardées du côté de Barcelone.

En cause, un défaut de fabrication sur les maillots réplicas, ceux qui sont le plus vendus car commercialisés à un prix d’environ 90€, un tarif plus accessible que la version match à 140€.

Entre 15 et 20M€ réclamés ?

Selon le Financial Times, le FC Barcelone devrait poursuivre Nike en justice pour obtenir réparation après avoir découvert un problème de couleurs lorsque les maillots sont mouillés et au contact de l’eau. Selon le FT, le club catalan pourrait réclamer entre 15 et 20 millions d’euros pour tenir compte des pertes de ventes potentielles. « Une autre source informée des discussions a déclaré qu’il était trop tôt pour dire combien le club exigerait. Le défaut n’a pas encore été corrigé, il est donc difficile de savoir à quel moment les maillots réplicas seront mis en vente. »

En attendant, le look du futur maillot domicile (bleu royal profond/ maïs éclatant) est désormais officiel, un jersey en vente au prix de 140€ en version Vapor match, celle portée par les joueurs (coupe slim) sur les terrains.

Pour rappel, le FC Barcelone et Nike sont entrés dans un nouveau cycle de partenariat en 2018, avec à la clé un contrat lucratif pour le club (présenté à l’époque comme record) qui a notamment récupéré la gestion de FC Barcelona Merchandising.